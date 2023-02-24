Пермский скульптор хочет создать и установить в Донбассе арт-объект из обломков ракет НАТО

Пермский скульптор Рустам Исмагилов собирается изготовить и установить в Донбассе арт-объект из обломков ракет НАТО, он будет символом наступления спокойной жизни. В беседе с Ura.ru творец признался, что, как художник, не мог остаться в стороне от происходящего и решил таким образом поддержать мирных жителей и ВС РФ.

"Хотелось бы сделать что-то мирное из обломков оружия, тех вещей, что несут в наш мир агрессию, например из этих поганых ракет НАТО. Процесс долгий, но я рассчитываю на успех", — сказал он.

Сейчас Исмагилов работает над эскизами арт-объекта. Одна из идей — скульптура из обломков западных ракет, которыми ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса. При этом о финансировании памятника художник пока не задумывается. По готовности проекта он намерен обратиться за поддержкой в соответствующие инстанции. Вместе с тем он рассчитывает на помощь наших военных специалистов в подборе материалов для скульптуры. А ещё он планирует посетить республики Донбасса, чтобы выбрать место для установки нового арт-объекта.