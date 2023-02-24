"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 13:35

Пермский скульптор хочет создать и установить в Донбассе арт-объект из обломков ракет НАТО

Пермский скульптор Рустам Исмагилов собирается изготовить и установить в Донбассе арт-объект из обломков ракет НАТО, он будет символом наступления спокойной жизни. В беседе с Ura.ru творец признался, что, как художник, не мог остаться в стороне от происходящего и решил таким образом поддержать мирных жителей и ВС РФ.

"Хотелось бы сделать что-то мирное из обломков оружия, тех вещей, что несут в наш мир агрессию, например из этих поганых ракет НАТО. Процесс долгий, но я рассчитываю на успех", — сказал он.

Сейчас Исмагилов работает над эскизами арт-объекта. Одна из идей — скульптура из обломков западных ракет, которыми ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса. При этом о финансировании памятника художник пока не задумывается. По готовности проекта он намерен обратиться за поддержкой в соответствующие инстанции. Вместе с тем он рассчитывает на помощь наших военных специалистов в подборе материалов для скульптуры. А ещё он планирует посетить республики Донбасса, чтобы выбрать место для установки нового арт-объекта.

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

Ранее в Оренбурге представили макет памятника певцу Юрию Шатунову и создателю "Ласкового мая" Сергею Кузнецову. Изготовлением монумента будет заниматься скульптор Александр Сукманов.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Светлана Оперук
  • Новости
  • НАТО
  • Общество
  • ДНР
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров