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12 апреля, 11:38

Ситуация осложнилась: СМИ узнали о переносе Киевом контрнаступления и назвали причины такого решения

WP: Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов

Киевский режим решил перенести запланированное на весну контрнаступление из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию <...>. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации", — говорится в публикации.

Кроме того, ситуация с контрнаступлением осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона, среди которых были сведения о состоянии ВСУ и их возможностях. Это тоже могло повлиять на решение украинских командующих.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом 2023 года. По его словам, союзники Киева не оказывают на власти Незалежной давления по данному вопросу.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Светлана Оперук
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