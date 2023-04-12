Ситуация осложнилась: СМИ узнали о переносе Киевом контрнаступления и назвали причины такого решения
WP: Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов
Киевский режим решил перенести запланированное на весну контрнаступление из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию <...>. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации", — говорится в публикации.
Кроме того, ситуация с контрнаступлением осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона, среди которых были сведения о состоянии ВСУ и их возможностях. Это тоже могло повлиять на решение украинских командующих.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом 2023 года. По его словам, союзники Киева не оказывают на власти Незалежной давления по данному вопросу.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo