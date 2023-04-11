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11 апреля, 11:33

Аксёнов: В Крыму готовы к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет

Российские вооружённые силы выстроили в Крыму хорошо эшелонированную оборону и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Войска готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в регионе уверены, что катастрофы не случится, отметил он.

"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", — написал Аксёнов в Telegram.

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Решение об установке на полуострове и подступах к нему оборонительных сооружений было правильным и обоснованным, уверен глава Крыма. Там выстроена современная, глубоко эшелонированная оборона. Но сооружения не обязательно будут использованы по своему прямому назначению, считает Аксёнов.

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Ранее врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. По его словам, на правом берегу подразделения врага "маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасываются живая сила и техника, собираются плавсредства".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
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