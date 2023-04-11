Аксёнов: В Крыму готовы к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет
Российские вооружённые силы выстроили в Крыму хорошо эшелонированную оборону и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Войска готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в регионе уверены, что катастрофы не случится, отметил он.
"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", — написал Аксёнов в Telegram.
Решение об установке на полуострове и подступах к нему оборонительных сооружений было правильным и обоснованным, уверен глава Крыма. Там выстроена современная, глубоко эшелонированная оборона. Но сооружения не обязательно будут использованы по своему прямому назначению, считает Аксёнов.
Ранее врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. По его словам, на правом берегу подразделения врага "маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасываются живая сила и техника, собираются плавсредства".
ТАСС / Сергей Мальгавко