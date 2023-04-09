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9 апреля, 18:08
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В группировке ВСУ для весеннего контрнаступления насчитали от 200 до 400 тысяч бойцов

Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления в 200 тысяч

Численность украинских войск, подготовленных для контрнаступления, может составлять от 200 до 400 тысяч бойцов. Такую оценку дал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на встрече с участниками движения "Кибер фронт Z".

"У них [Вооружённых сил Украины] собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя", — сказал Пригожин.

Вместе с этим он добавил, что в данный момент украинские войска ждут, когда окончательно просохнет почва, а также, возможно, ожидают получения "прибамбасов", таких как ракеты и бронетехника.

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Ранее Лайф писал, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных данных о ситуации на Украине. В них якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве опровергли достоверность информации, но всё же обсудили вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки Верховного главнокомандующего.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Оксана Попова
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