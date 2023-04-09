В группировке ВСУ для весеннего контрнаступления насчитали от 200 до 400 тысяч бойцов

Численность украинских войск, подготовленных для контрнаступления, может составлять от 200 до 400 тысяч бойцов. Такую оценку дал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на встрече с участниками движения "Кибер фронт Z".

"У них [Вооружённых сил Украины] собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя", — сказал Пригожин.