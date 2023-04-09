Кадыров рассказал о срыве наступления ВСУ на Запорожском направлении

Чеченский батальон "Восток-Ахмат" Минобороны РФ сорвал наступление украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Батальон "Восток-Ахмат" отражает наступление ВСУ. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"В зоне ответственности батальона "Восток-Ахмат" МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений. Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наёмников сбили военнослужащие батальона "Восток-Ахмат", сорвав их наступление на наши позиции", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что при помощи беспилотников были выявлены наступательные действия противника. При помощи ударов из миномётов российские бойцы "напрочь отбили охоту наступать на наши позиции" у военнослужащих ВСУ.

"Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", — отметил Кадыров.