Кадыров рассказал о срыве наступления ВСУ на Запорожском направлении
Кадыров: "Восток-Ахмат" сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении
Чеченский батальон "Восток-Ахмат" Минобороны РФ сорвал наступление украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Батальон "Восток-Ахмат" отражает наступление ВСУ. Видео © Telegram / RKadyrov_95
"В зоне ответственности батальона "Восток-Ахмат" МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений. Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наёмников сбили военнослужащие батальона "Восток-Ахмат", сорвав их наступление на наши позиции", — написал он в своём телеграм-канале.
Кадыров рассказал, что при помощи беспилотников были выявлены наступательные действия противника. При помощи ударов из миномётов российские бойцы "напрочь отбили охоту наступать на наши позиции" у военнослужащих ВСУ.
"Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", — отметил Кадыров.
В результате, как добавил он, была уничтожена бронетехника противника, ВСУ понесли потери в личном составе, было взято множество трофеев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, говоря о невозможности контрнаступления Киева: всё из-за нехватки вооружения. А его бывший советник Алексей Арестович считает, что контрнаступление ВСУ обернётся огромными потерями.
Telegram / RKadyrov_95