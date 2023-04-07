СМИ: В соцсети попали "секретные документы" Пентагона по Украине

Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. В них якобы раскрывается состояние украинской армии, а также обозначены планы США и НАТО по её укреплению. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

Там рассказали, что эти документы датированы началом марта. Якобы их распространением занимаются пророссийские Telegram-каналы. По версии Пентагона, американские власти работают над тем, чтобы изъять эти данные из социальных сетей, однако на вечер 6 апреля успехов в этом не добились.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос", — заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

Якобы один из документов с грифом "Совершенно секретно" описывает "статус конфликта по состоянию на 1 марта". А другой рассказывает о состоянии 12 украинских формируемых бригад, девять из которых, по всей видимости, подготавливаются НАТО. Согласно этим документам, полная готовность шести из девяти этих бригад ожидается к 31 марта, а остальные будут боеспособны к 30 апреля.