5 причин, которые могут помешать ВСУ перейти в наступление Оглавление Наступление Украины Подготовка украинских военных Мобилизация на Украине – 2023 Танки "Леопарды" и БМП "Брэдли" на Украине Иностранные наёмники на Украине Потери Украины Что будет, когда Украина проиграет Среди проблем ВСУ есть как фундаментальные вопросы, которые приходится решать любой армии мира, так и локальные трудности, которые могут стать причиной провала наступательной операции. 45050 45050 Украинские военные. Фото © Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Наступление, запланированное на апрель-май 2023 года, всё ближе, а времени на подготовку всё меньше. По мнению экспертов, налицо отставание от плана по ряду пунктов.

Наступление Украины

Артиллерийские боеприпасы армии Украины. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

3 апреля постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина начнёт наступление в ближайшие недели. Это заявление прозвучало в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе, запланированного на 4–5 апреля.

Также опубликовано несколько материалов, посвящённых наступлению. Американский журналист Эндрю Крамер из The New York Times, несмотря на ангажированность издания и проукраинскую позицию, указывает на отсутствие гарантий на успех.

По мнению экспертов, уровень подготовленности украинской армии — в первую очередь вопрос системный. И даже в тех моментах, где на первый взгляд всё неплохо, при скрупулёзном анализе вскрываются слабые места.

Подготовка украинских военных

Украинский военный. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

3 апреля в The New York Times написали, что украинские новобранцы проходят подготовку во вновь сформированных подразделениях, предназначенных для наступления. По словам представителя Пентагона генерала Патрика Райдера, они стараются подготовить как можно больше военных ВСУ. Проблема в том, что прибывших на полигоны солдат явно недостаточно для наступления, тем более что среди них почти нет кадровых специалистов.

Финальный уровень подготовки украинских военных неизвестен, но то, что обучение проходит в спешке, говорит о многом. Налицо дефицит артиллеристов, танкистов, медиков, связистов. Однако больше всего и Киев, и Запад беспокоит дефицит кадровых офицеров, который наметился с лета 2022 года.

Мобилизация на Украине – 2023

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины, архивное фото. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Учитывая тот факт, что большинство молодых людей на Украине либо давно мобилизованы, либо спешно эмигрировали ещё во время первых волн призыва, средний возраст сегодняшних мобилизованных стремительно увеличивается и в среднем составляет 35–45 лет.

По словам военных психологов, такие люди не сильно мотивированы, цепляются за жизнь, стремясь вернуться к семьям, и, как следствие, многие из них сдаются после первого боя или вообще предпочитают не брать оружие в руки. Из-за этого сдача в плен в 2023 году стала более массовым явлением, чем в начале СВО. Низкий уровень мотивации основной части мобилизованных — вторая причина недостаточной подготовленности ВСУ к весеннему наступлению.

Танки "Леопарды" и БМП "Брэдли" на Украине

Leopard 2. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Киев получил 22 "Леопарда" от Польши и Норвегии, 18 от Германии и ещё 6 пообещала Испания. Плюс около 60 БМП "Брэдли", по предварительным данным, были получены в конце января. Один-два танковых батальона плюс один-два мотострелковых — этого явно недостаточно для наступления.

Согласно основам военной науки, на направлении наступления танкового батальона плотность танков на один километр фронта может составлять 15–27 единиц. Протяжённость украинского фронта — свыше одной тысячи километров. До сих пор непонятно, куда отправлять те крохи тяжёлой техники, что уже получены от Запада. К тому же позиции ВС РФ на любом из направлений вероятного удара хорошо защищены. Об этом говорят провалы атак ВСУ на южных направлениях.

Американская газета The New York Times указывает на то, что украинским офицерам придётся прорываться через российские противотанковые укрепления, танковые ловушки и минные поля, после чего машины ВСУ будут неизбежно накрыты огнём артиллерии, как уже было в Запорожье. Преуменьшать боевые возможности западной техники не стоит, однако роль немецких танков и американских БМП если не иллюзорна, то значительно преувеличена зарубежными СМИ. В реальности лёгкая техника уничтожается заранее, а экипаж боевых машин гибнет вместе с десантом. Это третья причина задуматься о зыбкой базе анонсированного наступления.

Иностранные наёмники на Украине

Украинские солдаты тренируются с оружием американского производства. Фото © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Есть основания предполагать, что в наступлении ВСУ практически не будут использованы зарубежные наёмники. Часть из них, по предварительным данным, отказалась принимать участие в этом сражении. Кроме того, "интернационал" на Украине практически растерял кадровых военных, приехавших из-за рубежа. По данным The New York Times от 25 марта, в Иностранном легионе Украины сейчас служит около полутора тысяч человек вместо заявленных 20 тысяч. Поскольку критерии при отборе бойцов в легион, наспех сколоченный в прошлом году, были невысоки (зачастую проверка занимала не более десяти минут), полагаться на то, что наёмники выручат в трудную минуту, неразумно. У кого-то из них сомнительное прошлое, у кого-то — липовый послужной список. В Иностранный легион вступали авантюристы, любители лёгких денег. Подобная мотивация быстро разбивается о первые трудности.

Потери Украины

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

В марте стало известно, что потери ВСУ в Артёмовске (Бахмут) каждый месяц составляют примерно 10–11 тыс. человек. Это особенно много, учитывая, что в этом городе украинские войска находятся в глухой обороне и не проводят никаких наступательных операций. Любая попытка перейти в атаку будет стоить ВСУ ещё больших жертв. Если пользоваться грубыми методами подсчёта, то украинское наступление может привести к росту потерь в пять-семь раз, то есть до 70 тыс. человек за каждые 30 дней. Восполнять потери всё сложнее. Даже тотальная мобилизация молодых (и не очень) мужчин прямо с улиц не помогает переломить ситуауцию на поле боя.

По данным экспертов, на первых этапах весеннего наступления Киев может потерять две-три бригады ВСУ — примерно 20 тыс. человек убитыми и ранеными. Чтобы восполнить потери, придётся вводить новую тотальную мобилизацию с новыми драконовскими мерами. Вряд ли получится организовать её быстро и эффективно, чтобы быстро взвинтить темп.

Что будет, когда Украина проиграет

Кабинет министров Украины в Киеве. Фото © Shutterstock

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. В противном случае вопрос о её вступлении в НАТО потеряет смысл.

Но Киев сейчас испытывает давление не только со стороны Запада. Граждане Украины, которым пообещали победу, будут сильно разочарованы, если весеннее наступление сорвётся. Возможное отступление ВСУ может обернуться отрицательным медийным эффектом. Удастся ли убедить украинцев, что "всё получится", но в следующий раз? Плюс ко всему бюджет военной помощи США может иссякнуть уже к началу осени. И поток снарядов и ракет, отправленных на Украину в первый квартал 2023 года, уже называют последней отчаянной попыткой спасти положение Киева.

Авторы Евгений Жуков