Зачем ВСУ усиливают немецкие танки "Леопард" советской защитой "Контакт-1" Оглавление Танки "Леопард" на Украине Танки "Леопард 2": Характеристики, фото, броня, динамическая защита Leopard 2: Боевое применение в Сирии Как работает динамическая защита танка Наступление Украины и танки Leopard 2A4 ВСУ недовольны комплектацией танков Leopard и сейчас пытаются их улучшить с помощью подручных средств. Однако помогут ли эти вынужденные меры выиграть наступление, большой вопрос. 28711 28711 Танковая школа, где проходят обучение украинские военные. Обложка © ТАСС / АР / FILIP SINGER

Прибытие первых "Леопардов" на украинскую землю поставило ВСУ перед рядом проблем. Одна из них: как обеспечить выживаемость немецкой техники на поле боя. Как оказалось, с этим далеко не всё в порядке.

Танки "Леопард" на Украине

29 марта украинские источники сообщили, что немецкие танки Leopard 2A4 дооснащаются ВСУ динамической защитой, нехарактерной для этих боевых машин. В частности, на них ставят динамическую защиту "Контакт-1", созданную ещё в 80-х. Такое решение могло быть принято ввиду высокого насыщения линии фронта противотанковыми средствами.

В марте 2023-го поляки отчитались о передаче партий четырнадцати "Леопардов". Ещё восемь машин передала Норвегия. По данным Der Spiegel, ещё 18 таких танков отправила Германия. Поступала информация о поставках "Леопардов" из Канады и Португалии. 29 марта, по данным издания El Pais, Испания пообещала к середине апреля передать Украине шесть Leopard 2A4.

Танковая школа, где проходят обучение украинские военные. Фото © ТАСС / АР / FILIP SINGER

29 марта министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонскому телеканалу ERR заявил, что переданные "Леопарды" могут быть использованы в ходе контрнаступления ВСУ уже в апреле-мае. Логично предположить, что "апгрейд" немецких машин связан напрямую с боевыми действиями.

Танки "Леопард 2": Характеристики, фото, броня, динамическая защита

Начиная с прототипа Leopard 2K, упор при разработке немецких танков был сделан на разнесённую броню высокой плотности. Средняя толщина всех слоёв брони этого танка — около 600 мм. На версиях Leopard 2A4 отсутствует дополнительная броня башни, которую получили лишь современные модели 2A5 и 2А6. Полноценная динамическая защита в немецком исполнении появилась лишь на версии 2A7.

В базовом оснащении — без динамической защиты — Leopard 2А4 уязвим так же, как любые танки послевоенного образца. Ещё в конце 80-х – начале 90-х стало понятно, что некоторые решения немецких инженеров по броне оказались проигрышными из-за появления перспективных советских ПТРК. Это подтолкнуло немцев на создание программы KWS II. В1991–1995 годах в рамках этой программы и были разработаны пакеты дополнительной защиты для танков Leopard 2. Но говорить о них сейчас не имеет смысла, ведь на Украину поставляются не они, а более старая модификация.

Leopard 2: Боевое применение в Сирии

Возвращаясь к версии 2A4, стоит вспомнить эпизод 2016 года с боями под Эль-Бабом, где в столкновении между турецкой армией и ИГИЛ (*Террористическая организация запрещена в РФ) турки потеряли не менее пятнадцати танков Leopard 2A4.

Разрушения в Сирии. Фото © ТАСС / Абдуллаев Тимур

Всего за один день — 21 декабря 2016 года — турецкий танковый батальон из Первого армейского корпуса потерял от восьми до десяти "Леопардов". Эксперты отмечают, что немецкие машины поражались из советских ПТРК "Корнет" и американских ПТРК BGM-71 TOW. Причём большая часть "удачных попаданий" пришлась как раз на "Корнеты". Примечательно, что как минимум четыре танка были уничтожены попаданиями в лоб башни и верхнюю лобовую деталь (ВЛД) корпуса.

— Это конфликт в провинции Африн, куда турецкие танки пошли в атаку. И против них как раз сработали РПГ с тандемными зарядами. Атака захлебнулась, танки отвели и больше в атаку не пускали. В основном там работали наши старенькие комплексы "Фагот", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

В 2020-м — уже с учётом этих сражений — на вооружение армии Польши стали поступать модернизированные танки Leopard 2А4PL. Отличительная особенность польского проекта — установка на немецкие машины навесной брони, которая улучшила защиту от некоторых типов боеприпасов. Но динамическую защиту на Leopard 2A4 додумались поставить только сейчас. Да и то украинцы это сделали под давлением обстоятельств.

Как работает динамическая защита танка

Украинские военные и без подсказок со стороны хорошо понимали, что из себя представляют танки "Леопард 2А4". На вооружении ВСУ десятки лет стояли советские танки Т-64БВ и Т-72Б, разработанные с одной целью: выходить победителем из схватки с западными основными боевыми танками. Корпуса этих машин "облеплены" блоками динамической защиты, которая позволяет оградить машину от подавляющего большинства снарядов НАТО.

Как работает динамическая защита танков. Видео © Youtube / Сергей Шарахматов

— Против "Контакта-1" хорошо сработает тандемный заряд РПГ. Там вначале взрывается первая граната, она инициирует срабатывание защиты, а потом взрывается второй — более мощный боеприпас, бьющий непосредственно по броне. У нас такие боеприпасы есть. Они эффективны против бортовых экранов, и бронепробиваемость порядка 650 мм за динамической защитой, — подчёркивает военный эксперт Алексей Леонков.

Наступление Украины и танки Leopard 2A4

По меркам Российской армии, динамическая защита "Контакт-1" устарела. На танках Т-72Б3 стоит более современная защита — "Контакт-5", а на танках Т-80БВМ и Т-90М ещё более совершенная защита "Р" — следующая ступень эволюции танковой динамической защиты, принятая на вооружение в 2006-м. Что касается непосредственно боекомплекта российских танков, ВС РФ используют снаряды, которые без проблем пробьют "Контакт-1".

— Против наших современных БОПС защита "Контакт-1" не сработает. Допускаю, что кустарное добронирование может затруднить борьбу с "Леопардами", но драматизировать на этот счёт не стоит, — подчёркивает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, можно сказать, что "весенний апгрейд" Leopard 2A4 будет иметь кратковременный эффект для ВСУ и в конце концов может вынудить украинскую армию отказаться от немецких машин в пользу советских.

Авторы Евгений Жуков