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Прикрытие для вторжения: Кого Запад может послать на Украину под видом миротворцев

Разговоры о вводе миротворцев могут свидетельствовать об опасениях Запада, что весеннее наступление ВСУ провалится, а Россия продвинется слишком далеко.

31 марта, 11:41
<p>Миротворцы ООН. Обложка © Shutterstock</p>

Миротворцы ООН. Обложка © Shutterstock

Одно из условий введения миротворцев — прекращение конфликта и заморозка спецоперации. Однако не приведёт ли такой шаг к ещё более худшим последствиям для Украины? Эксперты указывают на возможный эффект троянского коня.

Миротворцы на Украине

31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth допустил вероятность отправки на Украину "войск некоего миротворческого типа", отметив, что ЕС стоит на границе такого решения.

Орбан напомнил, что год назад вопрос о поставке на Украину летальных видов вооружения был дискуссионным, а сегодня это реальность.

Ещё в 2022-м Запад не собирался отправлять ВСУ тяжёлую технику, но с января 2023-го лёд тронулся и сейчас часть танков Leopard 2, БМП Marder и других машин уже в зоне конфликта. Теперь туда обещают отправить самолёты. В последний день марта появилась, пока призрачная, вероятность отправки миротворческого контингента ООН в зону конфликта.

В Кремле уже отреагировали на заявление Орбана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема обсуждения возможности размещения миротворцев на Украине потенциально очень опасна.

Миротворцы ООН и Донбасс

Миротворцы ООН. Фото © Getty Images / Arne Immanuel Bänsch / Picture alliance

Миротворцы ООН. Фото © Getty Images / Arne Immanuel Bänsch / Picture alliance

Официально миротворцы ООН, или "голубые каски" / "голубые береты" (военные, полицейские и гражданский персонал, которые "оказывают помощь по реализации мирных соглашений"), ведут наблюдение за прекращением огня, формируют буферные зоны.

Сейчас действует 12 миротворческих операций ООН. В том числе в Южном Судане, ЦАР, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Мали, Ливане, на Кипре, в Косове. Могут ли миротворцы оказаться на Украине и какой сценарий в таком случае возможен?

— Несколько раз Украина под видом войск ООН пыталась решить вопрос с Донбассом по косовскому сценарию, но не удалось, потому что Россия всегда накладывала вето, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Могут ли ввести миротворцев на Украину

По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, ввести контингент на Украину могут только в случае прекращения боевых действий и при соблюдении ряда условий.

— Это может быть возможно только в том случае, если обе воюющие стороны согласны на ввод миротворцев в том составе, который предполагается. Во всех остальных случаях миротворческий контингент введён быть не может, — отметил Константин Сивков.

Инструктаж украинских военных. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Инструктаж украинских военных. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По мнению эксперта, состав миротворческого контингента согласовывается с представителям вооружённых сил нескольких стран.

— Не стоит забывать, что решение о вводе миротворцев принимается на соответствующем заседании ООН, либо когда есть соответствующий мандат ООН, либо если это решение принято на уровне обоюдного согласия конфликтующих сторон и сторон, которые выделяют контингент, — объяснил Константин Сивков.

Если допустить, что эти условия будут соблюдены, что может получиться?

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Карта раздела Украины–2023

— Если Совбез ООН проголосует единогласно, тогда они могут ввести миротворческие войска. Как это происходит: назначается контингент и отправляется в зону конфликта. При этом контингент должен следить за тем, чтобы не велись боевые действия, — уточнил Алексей Леонков.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Некоторые аналитики считают, что под соусом одностороннего введения миротворцев и создания буферных зон может скрываться возможный раздел Украины. Политологи допускают раздел Украины по сценарию Кореи. Возможен также вариант с отходом западных областей Польше, ради которого на Украину (вопреки ООН) может быть введён некий миротворческий контингент.

Наиболее вероятной такая операция может стать после провала весеннего наступления ВСУ, запланированного на апрель-май 2023-го. Эксперты отмечают, что ввод миротворцев может стать попыткой легитимизировать присутствие войск стран Евросоюза за пределами самого ЕС.

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В Сеть слили документы о поставках миротворцами ООН оружия ВСУ

Иностранные наёмники на Украине

Официально у ООН нет собственных вооружённых сил, поэтому контингент формируется из подразделений добровольческих стран.

— Официально оружие применять миротворческий контингент не может, только в исключительных случаях, когда на контингент нападают, — прокомментировал Алексей Леонков.

По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, члена экспертного совета “Офицеры России” Александра Перенджиева зачастую ООН отправляют под видом миротворцев наёмников, которые не столь безобидны.

— Часто случается, что ООН, допускаю, что из экономии, набирает бойцов в странах третьего мира, которые не знают, что такое международное право. Ближайший пример – ЦАР, где тоже есть “миротворцы”, — отметил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова и член экспертного совета “Офицеры России” Александр Перенджиев.

Есть и косвенные доказательства теневой игры ООН. 17 марта были обнародованы данные, согласно которым миротворческая миссия ООН в Южном Судане могла быть причастна к поставке оружия на Украине, поэтому репутация международной организации в этом вопросе может играть скорее во вред, чем на пользу ситуации.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Военный эксперт Алексей Леонков допустил ещё один нежелательный сценарий, который может вступить в силу, если конфликт на Украине заморозят.

— На территорию Украины, как только она выйдет из зоны СВО, могут войти войска НАТО. Что из этого получится — объяснять не нужно, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Таким образом, под видом миротворцев на Украину могут попасть наёмники с неясными мотивами. Вряд ли это станет решением проблем, скорее создаст новые.

Карта боевых действий на Украине

Разговоры о миротворцах могут означать, что Запад, как и Киев, не уверены в успехе ВСУ. При этом у них, вероятно, есть опасения, что границы спецоперации могут расшириться, к примеру – до Львова. Эксперты считают, что попытка ввести миротворцев на Украину может рассматриваться как еще один вариант помощи киевскому режиму и как последний аргумент, поскольку поставкой вооружуний и финансовыми вливаниями остановить СВО на Украине не удалось. По словам военного эксперта Константина Сивкова, сейчас введение миротворческого контингента ООН на территорию Украины маловероятно.

— Нужно соглашение между всеми сторонами — как в Нагорном Карабахе. Если решение не прошло через соответствующую инстанцию ООН, он не имеет мандата. Сейчас предпосылок для введения миротворческого контингента в зону конфликта на Украину нет, — военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Однако тот факт, что премьер-министр Венгрии де-факто вынес на обсуждение такой вопрос и на фоне того, что сегодня “невозможное” становится “возможным”, точку в этой истории ставить рано.

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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