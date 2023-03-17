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Опубликовано 17 марта 2023, 11:31
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В Сеть слили документы о поставках миротворцами ООН оружия ВСУ

Миротворческую миссию ООН в Южном Судане уличили в причастности к поставкам оружия ВСУ

Миротворческая миссия ООН в Южном Судане может быть причастна к вооружению Киева. Как следует из появившихся в Сети документов, UNMISS выступила посредником поставок боеприпасов из Болгарии на Украину.

Речь идёт о поставках вооружения на сумму почти 40 миллионов евро. Туда входят шесть тысяч 122-миллиметровых снарядов для РСЗО "Град" БМ-21, 40 тысяч гранатомётных выстрелов ВОГ-17М и 30 тысяч ВОГ-25, 27 миллионов патронов, две тысячи неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ, десять тысяч ручных гранат РГО-78, 20 тысяч миномётных снарядов калибра 82 миллиметра и другое.

Поставками этого "добра" занимаются две частные болгарские оружейные компании — Bulcomers KS Ltd и Arsenal JSCo, которая является старейшим производителем оружия в стране. Так, первая сначала перегоняет груз в Польшу, откуда он попадает на запад Украины с помощью самолётов авиакомпаний Antonov Airlines (Украина) и Maximus Airlines (ОАЭ, но головной офис в Киеве).

Вторая компания осуществляет поставки с помощью грузовых самолётов украинского завода "Мотор Сич". Из Болгарии воздушные суда летят в Южный Судан, где груз получает начальник монгольской миротворческой дивизии в африканской стране полковник Заят. В итоге часть огромного арсенала оказывается у украинской армии, что косвенно подтверждают подписанные чиновником МИД Незалежной Олегом Куцем документы.

Кстати, осенью 2022 года Россия ввела санкции в отношении Metalika-AB EOOD и Arsenal JSCo из-за "недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций".

Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов
Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов

Несмотря на то, какое бы количество вооружения ни было поставлено на Украину, одна его часть ликвидируется на поле боя Российской армией, а другая удивительным образом испаряется. При этом не исключено, что через чёрные рынки военная техника и боеприпасы попадают в нестабильные регионы.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Николь Вербер
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