Миротворческая миссия ООН в Южном Судане может быть причастна к вооружению Киева. Как следует из появившихся в Сети документов, UNMISS выступила посредником поставок боеприпасов из Болгарии на Украину.

Речь идёт о поставках вооружения на сумму почти 40 миллионов евро. Туда входят шесть тысяч 122-миллиметровых снарядов для РСЗО "Град" БМ-21, 40 тысяч гранатомётных выстрелов ВОГ-17М и 30 тысяч ВОГ-25, 27 миллионов патронов, две тысячи неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ, десять тысяч ручных гранат РГО-78, 20 тысяч миномётных снарядов калибра 82 миллиметра и другое.

Поставками этого "добра" занимаются две частные болгарские оружейные компании — Bulcomers KS Ltd и Arsenal JSCo, которая является старейшим производителем оружия в стране. Так, первая сначала перегоняет груз в Польшу, откуда он попадает на запад Украины с помощью самолётов авиакомпаний Antonov Airlines (Украина) и Maximus Airlines (ОАЭ, но головной офис в Киеве).

Вторая компания осуществляет поставки с помощью грузовых самолётов украинского завода "Мотор Сич". Из Болгарии воздушные суда летят в Южный Судан, где груз получает начальник монгольской миротворческой дивизии в африканской стране полковник Заят. В итоге часть огромного арсенала оказывается у украинской армии, что косвенно подтверждают подписанные чиновником МИД Незалежной Олегом Куцем документы.

Кстати, осенью 2022 года Россия ввела санкции в отношении Metalika-AB EOOD и Arsenal JSCo из-за "недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций".