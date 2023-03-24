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24 марта, 15:50

В ООН обеспокоились казнью российских военнопленных со стороны ВСУ

Миссия ООН признала 25 случаев расправы ВСУ над военнопленными из России

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила о как минимум 25 случаях расправы украинских солдат над российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве выразила обеспокоенность этой ситуацией.

"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооружённых сил, которые мы задокументировали", цитирует её РИА "Новости".

По словам Богнер, убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом глава миссии не знает ничего о том, наказывали ли украинские власти виновных в расправах.

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Напомним, что вернувшиеся на родину в результате обмена российские военные заявляют о пытках, которым они подвергались в украинском плену. Также в Сети ранее появились видеосвидетельства с пытками и казнями наших солдат. При этом Женевская конвенция 1949 года запрещает применение к пленным насилия и действий, унижающих достоинство человека.

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Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Александра Вишнякова
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