В ООН обеспокоились казнью российских военнопленных со стороны ВСУ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила о как минимум 25 случаях расправы украинских солдат над российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве выразила обеспокоенность этой ситуацией.

"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооружённых сил, которые мы задокументировали", — цитирует её РИА "Новости".