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20 марта, 11:05
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Омбудсмен ДНР сообщила, что Киев применяет к пленным новые изощрённые виды пыток

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о применении Киевом новых видов пыток к пленным

Украинские силовики придумывают всё новые изощрённые виды пыток для российских военнопленных. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Становится ещё хуже. Это стало ещё более изощрённым, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — цитирует омбудсмена РИА "Новости".

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Морозова добавила, что информацию о новых видах пыток власти Донецкой Народной Республики передадут в Следственный комитет. По её словам, всё это "ляжет в одно большое уголовное дело против Украины". Омбудсмен заверила, что виновные понесут наказание, и подчеркнула, что пленные военнослужащие не падают духом.

Ранее военнослужащий из ДНР Виталий Вьюнник раскрыл ужасы плена у боевиков "Азова"*. Националисты в течение шести дней держали мужчину в подвале и издевались над ним.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan

Никита Никонов
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