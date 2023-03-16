Пытали током и клеймили: Военный ДНР раскрыл ужасы шестидневного плена у "Азова"

Члены украинского националистического полка "Азов"* пытают током военнопленных. Об этом рассказал военнослужащий ДНР, доброволец Виталий Вьюнник, который пережил все пытки на себе, но остался жив и освободился из украинского плена.

"Нас, когда взяли, привезли к азовцам, раздели до трусов, намочили клеёнку, бросили на меня, тело стало мокрым, стали подключать напряжение", — рассказал Вьюнник ТАСС.

Военный подвергался пыткам у азовцев в подвалах целых шесть дней. Они били током пальцы, отбивали ноги, а также избивали дубинками тех, у кого возникала непроизвольная реакция тела на электрическое воздействие.

Вьюнник добавил, что украинские военные истязают и издеваются над пленными, используя разные изощрённые способы пыток. Например, они не только били измождённых солдат, но и клеймили. Теперь об ужасах, творящихся в украинских подвалах, добровольцу всю жизнь будет напоминать шрам на руке от раскалённого дула автомата.

Ранее Лайф писал, что к пыткам военнопленных на Украине причастны не только члены нацбатальонов, но и воюющие в рядах ВСУ иностранные наёмники. Известно, что военные преступления совершали в том числе бойцы, приехавшие из Португалии, Польши, Франции и Аргентины.