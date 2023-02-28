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28 февраля, 16:45

Экс-боец Иностранного легиона раскрыл самых кровожадных любителей пыток в ВСУ

RT: Американец Макинтайр заявил, что наёмники пытали российских пленных наравне с "Азовом"

На Украине к пыткам военнопленных причастны не только боевики нацбатальонов, но и иностранные наёмники, воюющие в рядах ВСУ. Об этом заявил RT перешедший на сторону России американец Джон Макинтайр, называющий себя коммунистом и антифашистом.

По его словам, он намеренно пошёл служить в Иностранный легион украинской армии, чтобы собрать данные о позициях, участниках и преступлениях ВСУ, а затем перебежать на сторону России. Макинтайр стал свидетелем не только повсеместного использования символов нацизма среди украинских военных, но и узнал о жутких пытках для российских солдат. В этом участвовали в том числе и наёмники.

"[Этим занимались] экстремисты, разные организации — "Азов"*, "Карпатская сечь", поделился он.

Американец рассказал, что военные преступления также совершали бойцы, приехавшие из Португалии, Польши, Франции и Аргентины, воевавшие на стороне киевского режима.

В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО

В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО

Ранее 235-й гарнизонный военный суд в Москве заочно арестовал двух командиров украинского националистического батальона "Азов" Константина Немичева и Сергея Величко, которые обвиняются в пытках и убийствах военнослужащих РФ с особой жестокостью.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Татьяна Миссуми
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