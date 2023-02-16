Боевик "Азова" рассказал, как отрезал гражданскому ухо и расстрелял его в спину

Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Вадим Гуменюк с позывным Флит рассказал, как издевался и расстреливал гражданских. Одному из них он отрезал ухо. Кадры допроса публикуются на сайте проекта "Трибунал".

Бывший боец "Азова"* с позывным Флит рассказал об издевательствах, расстреле гражданских и убийстве военнопленного. Видео © Трибунал

Вечером 27 февраля прошлого года в Мариуполе Гуменюк встретил бойцов украинской теробороны и сил спецопераций, которые указали ему на двух связанных гражданских. По их словам, один из задержанных якобы был корректировщиком огня и будто бы имел отношение к гибели 17 украинских срочников от артиллерийского обстрела. Флит без получения приказа начал допрашивать гражданского, однако тот лишь смеялся и отказывался что-либо рассказывать. Затем азовец достал острый раскладной нож и приставил к уху задержанного, угрожая отрезать его, если мужчина всё не расскажет. Но тот продолжил смеяться, что указывало на то, что он находится в состоянии наркотического опьянения. При этом не исключается, что наркотики задержанные получили от азовцев, которые таким образом надеялись быстрее получить нужную им информацию.

"И когда я ему пригрозил, он мне не ответил, я отрезал ему ухо. Правое ухо. После чего на следующий день мы вместе с двумя военнослужащими из ТРО вывезли одного и второго пленного гражданского за магазин сельпо и там их расстреляли. Я расстрелял гражданского, о котором мне сказали, что он корректировщик. Выпустил три очереди в него. 15 патронов в спину", — рассказал Гуменюк.

Также националист признался, что ликвидировал военнопленного из ДНР.

"Я был на позиции "Титан", в вечернее время спустился в подвал, в котором услышал выстрелы. В этом подвале я увидел командира роты полка "Азов" с позывным Редя и двух военнослужащих с позывными Аист и Фриц. И вместе с ними лежал на полу военнопленный ДНР. Командир роты Редя приказал мне выстрелить в военнопленного, после чего я произвёл один выстрел в область груди", — сказал азовец.

Ранее пленный боевик "Азова" Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как расстреливал и сжигал заживо раненых мирных жителей Мариуполя. В числе прятавшихся горожан были те, кто даже не мог самостоятельно перемещаться.