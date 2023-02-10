Псих из "Азова" рассказал, как бойцы ВСУ подожгли полный детей и стариков центр в Мариуполе

Боец нацбатальона "Азов"* Вадим Гусев с позывным Псих рассказал, как украинские военнослужащие расстреливали мирных жителей в Мариуполе. Кадры допроса публикуются на сайте "Трибунал".

Военнопленный Вадим Гусев с позывным Псих рассказал о зверствах ВСУ в Мариуполе. Видео © Трибунал

ВСУ забрасывали бутылками с зажигательной смесью детско-юношеский городской центр, где укрылись гражданские, вспоминает военнопленный. В основном там находились дети и пожилые люди, некоторые из которых с трудом передвигались. По словам азовца, ставилась цель полностью сжечь здание вместе с находящимися внутри. Он видел, как мариупольцы бросились выбираться из огненного плена. Кроме того, ВСУ расстреливали за одну только пророссийскую позицию.

"В апреле боец с позывным Малибу, Кузнецов Антон, попросил гражданского прохожего предъявить документы, после чего задал вопрос: "Чей Мариуполь?" Тот сказал: "Российский". Тогда он застрелил этого гражданского", — отметил Гусев.

Он также признался, что украинские военные убивали мирных мариупольцев, пытавшихся покинуть город. А часто жертвой расправы человек становился лишь потому, что не понравился кому-то из бойцов ВСУ. Гусев рассказал, как с сослуживцем завели безоружного гражданского в подъезд и дважды выстрелили ему в голову.

Ранее член нацбатальона "Азов" Иван Бочкарёв с позывным Ведьмак, который сейчас находится в плену, признался в серии убийств мирных жителей в Мариуполе. Он расстреливал пытавшихся эвакуироваться граждан.