Какую армию может собрать Польша для войны с Россией Посол Польши во Франции Ян Росцишевский заявил, что Польша вступит в войну с Москвой в случае поражения Киева. В некоторых странах ЕС заявили, что в этом случае Польша будет воевать в одиночку. 31094 31094 Армия Польши. Обложка © Shutterstock

В субботу депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани обвинил Польшу в том, что такие выступления, как перформанс посла страны во Франции, "втягивают страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания". И уже вслед за этим последовало другое заявление. На этот раз польской стороны.

Заявление Польши по Украине

19 марта посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI назвал условие вступления в конфликт с Россией.

— Если Украина не защитит свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт, — заявил посол.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. Фото © Wikipedia / Gov.pl

Заявление вызвало бурную реакцию в самых разных кругах. В соцсетях пользователи раскритиковали слова посла и указали на то, что, в случае чего, НАТО не понесёт ответственность за Польшу. Лидер французской партии Les Patriotes Флориан Филиппо назвал слова Росцишевского сумасшедшими.

Вскоре после резонансного выступления Посольство Польши опубликовало опровержение, где указало, что слова посла были вырваны из контекста.

— Посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками… Не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины, — попытались оправдаться представители Посольства Польши.

По словам экспертов, ничего принципиально нового в заявлении нет. В прошлом году Польша грозилась "демилитаризовать Калининград", причём неоднократно. Однако эти заявления заставили по-новому взглянуть на военный потенциал страны.

Армия Польши: Численность, техника, сколько танков

11 марта издание The Telegraph и портал Defence24 написали, что Минобороны Польши представило крупнейшую за последние 50 лет программу перевооружения армии.

Варшава уже разместила заказы на поставку вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов до 2035 года, при этом оборонный бюджет на текущий финансовый год составляет 26 миллиардов долларов. На оборону планируется тратить 4% ВВП, в то время как некоторые союзники по НАТО не достигают показателя в 2%.

На текущий момент численность ВС Польши — 125 тысяч человек в действующей армии и 50 тысяч резервистов. Это меньше численности ВСУ. Тем не менее в стране планируется увеличение армии до 300 тысяч человек.

Войска армии Польши. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell

В начале января Польша приобрела у США 116 танков Abrams, а всего было заказано 250 таких машин. Также заказано порядка 800 боевых танков K2 из Южной Кореи.

Для того чтобы понять динамику "усиления ВС Польши", следует учесть также отток техники из страны. Учитывая, сколько техники Польша отдала Украине, вырисовывается совершенно другая картина.

Сколько Польша передала танков и самолётов Украине

9 марта глава Минобороны Польши Мариуш Блащак отчитался о передаче Украине новой партии из десяти танков Leopard. В январе Польша обещала поставить Киеву 60 танков PT-91 Twardy, а до этого отправила ВСУ более 200 танков Т-72. По разным данным, Варшава выделила Киеву порядка 230–250 танков Т-72 разных модификаций. Это свыше половины резервов бронетехники в стране. И большинство танков уже уничтожены на поле боя. При этом состояние оставшихся машин под вопросом.

Польский танк PT-91 Twardy. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

14 марта премьер Польши Моравецкий заявил о намерении поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. Неизвестно, сколько самолётов в итоге получит Киев, но всего у Варшавы 28 таких МиГов, из которых, по словам Анджея Дуды, только 16 самолётов пригодны к полётам. Также Польша передавала Киеву беспилотники, реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и другую технику.

В прошлогоднем рейтинге "военных доноров" Польша занимает второе место после США. При этом если раньше страна располагала одним из самых больших танковых парков в Европе (уступала только России и Украине), то в свете последних событий сошла с этого пьедестала. Об этом 20 марта не преминул напомнить Матеуш Моравецкий, подчеркнувший, что "без США и без Польши Украины сегодня уже не было бы".

Что поляки будут делать без техники

Не будет ошибкой сказать, что Варшава много поставила на победу Украины. И заявление польского посла во Франции, в какой бы форме оно ни прозвучало, не отражает реальной картины готовности страны к большой войне. Даже если проигрыш Украины в текущем конфликте станет личным проигрышем Варшавы, военная реформа Польши рассчитана на долгосрочную перспективу, а в текущем моменте (из-за поставок техники Украине) страна практически беззащитна.

Но и с основным военным ресурсом — мобилизационным — не всё в Польше гладко. По данным рекрутинговой компании Gi Group, число желающих уехать за рубеж там резко выросло. Причём это в основном молодые мужчины 25–44 лет.

Также, по некоторым данным, в 2023 году усилились антивоенные настроения среди поляков. Можно сделать вывод, что поляки не горят желанием воевать ради амбиций политиков. Из кого будут набирать будущую 300-тысячную армию — тоже вопрос.

Логичнее предположить, что в случае поражения Киева Польша постарается вести себя потише, а не "воевать за европейские ценности".

Наступление Украины

Что касается прогнозов по Украине, то один из них прозвучал 20 марта. Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что у ВСУ в этом году есть всего один шанс на контрнаступление. На второй рывок уже не будет ресурсов — в первую очередь у Запада. Такую мощную поддержку, как в первом квартале 2023-го, Украина вряд ли уже когда-либо получит.

Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / ZUMA / Michal Kamaryt

По словам военного эксперта Константина Сивкова, если Польша в таком случае вмешается в конфликт, она рискует остаться "в гордом одиночестве".

— Вообще, когда поляки говорят о конфликте с Россией, они подразумевают, что за них пойдёт НАТО. Но если они что-либо предпримут без соответствующих санкций, то блок вряд ли поддержит Польшу. А сами по себе поляки не смогут обеспечить ни превосходство в воздухе, ни всё остальное, — отметил военный эксперт Константин Сивков.

Более реалистичным прогнозом на этом этапе может стать реализация польских амбиций по присоединению Галичины (Западной Украины) и проведение спецоперации по отторжению ряда западных регионов Украины "в целях безопасности". По мнению экспертов, это максимум, на который сегодня способна Польша, а воинственные заявления официальными лицами делаются для красного словца.

Авторы Евгений Жуков