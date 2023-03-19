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19 марта, 18:52

Посол Польши во Франции: Варшава вступит в конфликт при поражении Киева

Польше придётся вступить в украинский конфликт и напрямую противостоять России в случае поражения киевской власти. Об этом заявил посол страны во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал диппредставитель.

Он выразил убеждённость, что Украина в этом конфликте сражается за "базовые ценности и культуру Запада" в целом. Этим представитель Польши объяснил острую необходимость победы Киева.

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Ранее Лайф писал, что Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29. По словам главы польского государства, первая партия будет состоять из четырёх самолётов.

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Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Арина Родионова
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