Польше придётся вступить в украинский конфликт и напрямую противостоять России в случае поражения киевской власти. Об этом заявил посол страны во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал диппредставитель.

Он выразил убеждённость, что Украина в этом конфликте сражается за "базовые ценности и культуру Запада" в целом. Этим представитель Польши объяснил острую необходимость победы Киева.