Премьер Польши признал немощность Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина уже перестала бы существовать без помощи американцев и поляков. Такое заявление он сделал, выступая с лекцией в Гейдельбергском университете.

"Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было", — сказал Моравецкий.

При этом глава польского кабмина также посетовал на то, что Европе не хватает вооружения. Он призвал все европейские державы усилиться в военном плане, чтобы в случае нападения извне они могли поддерживать друг друга. В настоящее время ситуация совершенно не такая, резюмировал Моравецкий.