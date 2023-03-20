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20 марта, 12:45

Премьер Польши признал немощность Украины

Моравецкий: Без помощи Польши и США Украина уже перестала бы существовать

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина уже перестала бы существовать без помощи американцев и поляков. Такое заявление он сделал, выступая с лекцией в Гейдельбергском университете.

"Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было", — сказал Моравецкий.

При этом глава польского кабмина также посетовал на то, что Европе не хватает вооружения. Он призвал все европейские державы усилиться в военном плане, чтобы в случае нападения извне они могли поддерживать друг друга. В настоящее время ситуация совершенно не такая, резюмировал Моравецкий.

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Обложка ©

ТАСС / AP / Olivier Matthys

Наталья Исакова
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