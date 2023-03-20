Премьер Польши признал немощность Украины
Моравецкий: Без помощи Польши и США Украина уже перестала бы существовать
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина уже перестала бы существовать без помощи американцев и поляков. Такое заявление он сделал, выступая с лекцией в Гейдельбергском университете.
"Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было", — сказал Моравецкий.
При этом глава польского кабмина также посетовал на то, что Европе не хватает вооружения. Он призвал все европейские державы усилиться в военном плане, чтобы в случае нападения извне они могли поддерживать друг друга. В настоящее время ситуация совершенно не такая, резюмировал Моравецкий.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине в ближайшие дни. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов.
ТАСС / AP / Olivier Matthys