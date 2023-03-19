Посольство Польши объяснилось из-за слов о готовности к войне с Россией

Посольство Польши во Франции заявило, что посол Ян Эмерик Росцишевский не заявлял французским СМИ о готовности его страны воевать с Россией в случае военного поражения Украины. Диппредставительство распространило соответствующие пояснения.

"Обращаем ваше внимание на то, что высказывание интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано", — говорится в заявлении посольства.

Согласно версии диппредставительства, "в ходе получасовой беседы с редактором посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками", он также "рассказал об угрозе", которую Россия якобы представляет для Европы и европейских ценностей.

В ведомстве также считают, что если внимательно прослушать весь разговор, можно убедиться в отсутствии объявления о прямом участии Польши в войне, в то время как речь якобы шла о последствиях, которые может иметь поражение Украину, а именно возможности России пойти в атаку на Запад.