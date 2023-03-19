"Самонадеянно": Пушков прокомментировал заявление о готовности Польши воевать с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на резкое заявление посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского. Тот сказал, что его страна якобы вступит в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение.

Пушков оценил эти слова польского дипломата как самонадеянные. Он отметил, что впервые официальный представитель этой страны озвучил то, что "у её руководителей давно на уме".

"Однако вся "смелость" поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?" — задал сенатор риторический вопрос в телеграм-канале.