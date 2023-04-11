Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем Сальдо уверен, что украинские войска не имеют достаточно сил для форсирования реки. Особенно это касается техники, боеприпасов, вооружения и средств обеспечения.

"Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", — указал врио главы региона.