Сколько танков Украина приготовила для наступления Оглавление Карта боевых действий на Украине Сколько танков было на Украине до начала спецоперации Cколько "Леопардов" передадут Украине Когда начнётся наступление ВСУ Украина получила минимум из списка обещанных танков, а при определённых условиях поставки могут и вовсе прекратиться. Лайф выяснил, почему так вышло и как Киев пытается выйти из положения. 286447 286447 Военные Украины во время инструктажа по использованию танков Leopard. Обложка © Getty Images / Craig Stennett

Промышленный комплекс США в апреле столкнулся с проблемами, из-за которых не успевает в нужный срок обеспечить ВСУ необходимым количеством боевой техники. Вся нагрузка по обеспечению наступления, вероятно, падёт на партнёров по НАТО, которые не смогут "выполнить норму" по поставкам техники.

Карта боевых действий на Украине

8 апреля военное издание 19FortyFive сделало заявление о том, что ВСУ могут потерять территории из-за того, что не успеют сформировать большой бронетанковый кулак для наступления и удержания территории.

По словам военного аналитика Криса Осборна, недавно созданный США контрактный механизм по производству и поставке танков рассчитан на долгосрочное сотрудничество, но в ближайшей перспективе он вряд ли обеспечит ВСУ нужным количеством "Абрамсов".

Американскому ВПК понадобится как минимум несколько лет на налаживание производства Abrams для нужд ВСУ, в то время как анонсированное наступление уже не за горами. Какими наступательными ресурсами на сегодняшний день располагает Украина?

Сколько танков было на Украине до начала спецоперации

До начала спецоперации ВСУ располагали примерно 1,5–2 тысячами танков, включая машины, оставленные на хранение. Это советские Т-64Б/БВ, Т-80 и Т-72Б. Начиная с апреля 2022-го Киев получал танки и БМП от стран Восточной Европы — Чехии, Польши, Словении, Словакии, Болгарии и Венгрии. По данным аналитической группы Oryx, Украине дали примерно 410 тяжёлых машин и 250 БМП. В основном это различные модификации Т-72, M-55S (Т-55), M-2, БМП М-80.

Уже к концу лета – осени 2022-го ВСУ столкнулись с дефицитом танков. Много техники было уничтожено в первые недели СВО, часть танков осталась ржаветь под Северодонецком и Лисичанском и т.д.

Это стало побудительным мотивом к решению о поставке западной тяжёлой техники. В начале января 2023-го США анонсировали поставки БМП Bradley и Marder, затем ФРГ пришли к консенсусу по отправке танков Leopard 2. США, в свою очередь, пообещали передать Киеву ОБТ Abrams M1. Ряд стран, включая Италию и Норвегию, согласились на реэкспорт ранее ввезённых туда западных танков. Великобритания согласилась предоставить танки Challenger 2 и БТР Stryker, Франция — танки Leclerc и бронемашины AMX-10RC.

Если изучить январские и февральские заголовки СМИ, может показаться, что "железный поток" будет нескончаемым и вскоре затопит весь украинский фронт. По состоянию на апрель 2023-го, когда шумиха стихла, а всё внимание переключилось на весеннее наступление, выяснилось, что Киев получил ровно столько танков, сколько нужно для того, чтобы медийная поддержка не выглядела мыльным пузырём.

Танк Leopard 2A6. Фото © Getty Images / Sascha Schuermann

В то же время некоторые страны-партнёры дали задний ход. 5 апреля глава Минобороны Греции заявил, что не отправит на Украину танки Leopard 2A6. Что касается американских Abrams M1, Киев получит их в лучшем случае к концу года, при том что обучение украинских экипажей под эту технику пока даже не началось. Более-менее выполнен начальный план по "Леопардам" и колёсной технике.

Cколько "Леопардов" передадут Украине

15 марта министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине заявил, что девять стран готовы поставить Украине 150 танков Leopard 2.

В марте 2023-го Киев получил от Варшавы четырнадцать танков Leopard 2, ещё восемь передала Норвегия, 18 передала ФРГ, три "Леопарда 2" приехали из Португалии. Канада согласилась выделить Киеву восемь Leopard 2, и первая партия, согласно источникам, попала на территорию Польши в середине марта, откуда должна отправиться на украинский фронт. Ещё шесть машин пообещала после Пасхи прислать Испания. Десять Leopard 2A5 обещали шведы и три — финны, но ни о точных сроках, ни о факте получения пока нет данных. Это что касается Leopard 2.

Также в начале года Запад пообещал Украине танки Leopard 1.

Известно, что Берлин одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. На условиях реэкспорта в транше примут участие их эксплуатанты — Дания и Нидерланды. По данным Rheinmetall, в 2023-м Киев получит 20–25 Leopard 1 и ещё 88 единиц — в 2024-м. По всей видимости, остальное передадут Дания и Нидерланды, но точные сроки поставки пока не разглашаются.

Также в конце марта Великобритания передала 14 танков Challenger 2. Если верить статистике, Киев получил 19% от общего числа обещанной техники — 57 машин из 293.

Британский танк Challenger 2. Фото © Getty Images / Sean Gallup

— У нас сейчас приблизительно 50–60 танков с Запада, — заявил 31 марта замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник. Он обратил внимание на то, что такое количество Россия способна произвести и привести в боеготовность примерно за неделю.

По словам экспертов, сама история с поставками западной техники выглядит неоднозначно. Директор лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никс отметил, что, если ВСУ не оправдают ожиданий, "лавочку прикроют".

— Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники, — подчеркнул директор лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никс.

Если убрать весь тот медийный флёр, что тянется с января, выяснится, что Киеву предлагают довольствоваться малым, поскольку и этого могло не быть. Так что в "главном наступлении года" примет участие тот минимум, что удалось собрать.

Когда начнётся наступление ВСУ

Большое весеннее наступление украинской армии было изначально запланировано на конец апреля – май 2023-го. По словам экспертов, кто бы что ни говорил, основной ударной силой ВСУ будет западная колёсная техника — БМП Bradley и Marder, БТР Stryker и советские танки, которых у ВСУ осталось не так много, как им хотелось бы.

Киеву в буквальном смысле слова приходится собирать всю доступную технику по крупицам и тщательно планировать операцию с учётом протяжённости фронта свыше тысячи километров. Колёсная техника капризнее гусеничной (ей нужны дороги или твёрдый грунт), и её специализация — доставка десанта и поддержка пехоты в конфликтах низкой интенсивности. Значит, как и в прошлом году, против ВС РФ выкатят советские танки, сколько бы их там ни осталось, при незначительной поддержке "Леопардов".

По словам экспертов, для прорыва на одном направлении, если грамотно распорядиться ресурсом, танков и колёсной техники ещё может хватить, а вот хватит ли этого для удержания захваченных территорий, если такие будут, вопрос открытый.

Авторы Сергей Андреев