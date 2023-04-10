В чём опасность американских БТР "Страйкер" на Украине Оглавление БТР Stryker на Украине: фото БТР Stryker: технические характеристики Карта наступления ВСУ на Украине Карта боевых действий на Украине Первые машины этого типа уже прибыли в украинские подразделения, однако использовать их так, как задумал разработчик, будет крайне тяжело. 155902 155902 Члены боевой группы бригады "Страйкер" запускают ракету "Джавелин". Фото © Getty Images / Michael Ciaglo

БТР Stryker на Украине: фото

7 апреля появились первые фотографии БТР Stryker ВС США с минными тралами LWMR, которые прибыли в расположение украинских сухопутных войск. По данным зарубежных экспертов, бронетранспортёры приехали не со складов, а были изъяты у американской "страйкер-бригады" (SBCT) из 2-й бригадной боевой группы 2-й пехотной дивизии ВС США, размещённой в ноябре прошлого года по ротации в Южной Корее. Сначала машины прибыли в Германию, а затем были отправлены на Украину.

Предполагается, что бронетранспортёрами Stryker будут оснащены одна-две бригады ВСУ, в числе которых свежесформированная 82-я ОДШБ. Всего Киев получил от США 90 БТР Stryker и 20 минных тралов к ним. Помимо этого в распоряжении украинской армии есть БМП Bradley и Marder, БРМ AMX-10RC, некоторое количество бронеавтомобилей Cougar.

БТР Stryker: технические характеристики

БТР Stryker с 30-миллиметровой пушкой Фото © Getty Images / Armin Weigel / picture alliance

БТР Stryker создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который в свою очередь является глубокой модернизацией швейцарского БТР Piranha III с колёсной формулой 8x8.

Машины поступили на вооружение американской армии через три года после реформы сухопутных войск в 1999-м. Концепция Brigade Combat Team подразумевала создание тактических формирований нового типа, так называемых модульных бригад быстрого реагирования, способных вмешиваться в боевые действия на тех участках, где это необходимо в первую очередь. "Страйкер-бригады" SBCT, оснащённые этими БТР, представляют собой своеобразное промежуточное звено между пехотными бригадами с БМП и тяжёлыми танковыми бригадами.

В оригинальной версии для Армии США БТР Stryker относительно неплохо защищён. У него стальная броня высокой твёрдости плюс модульная композитная броня Mexas германской фирмы Ingenieuerbüro Deisenroth. Лобовая часть корпуса благодаря установке металлокерамических плит выдерживает попадание 30-миллиметровых боеприпасов автоматических орудий, а бортовые проекции защищают от 14,5-миллиметровых пуль. В американской армии есть также версии с двойным дном для дополнительной защиты от мин, однако эти машины, судя по всему, не были переданы Украине.

Одно из преимуществ Stryker — высокая скорость развёртывания и прибытия к месту боевых действий. Экипаж машины составляет два человека, ещё девять человек десанта могут загружаться через специальную рампу. Вес машины — 17,2 тонны.

Силовая установка: дизельный двигатель Caterpillar 3126 мощностью 350 лошадиных сил. Скорость — до 97 километров в час по шоссе, запас хода — 531 километр.

Карта наступления ВСУ на Украине

Эксперты отмечают, что появление машин Stryker на том или ином участке фронта может косвенно сигнализировать о направлении главного удара ВСУ.

Артёмовск (Бахмут) на карте. Инфографика © LIFE

БТР M1132 Stryker ESV с минными тралами LWMR могут сыграть основную роль на начальных этапах наступления, и, скорее всего, на них (при поддержке танков) будет возложена задача по прорыву минных заграждений.

Однако 20 инженерных машин явно недостаточно для полноценного прорыва, поэтому их могут использовать на одном-двух участках наступления. Остальные 50 БМП Stryker M1296 будут заниматься доставкой украинского десанта к месту боя и обеспечивать огневую поддержку пехоты. По мнению экспертов, технически американские "Страйкеры" сопоставимы с советскими БТР-80, принятыми на вооружение в 1986 году, и ничего особенного из себя эти машины не представляют. За исключением специального устройства слежения и управления боем, которого на них в "украинской комплектации" как раз нет.

В середине марта Киев начал получать самые простые версии Stryker — без датчиков систем создания цифрового поля боя Blue Force Tracking с поддержкой GPS. С помощью такого датчика можно понять, где находятся дружественные войска. Американским войскам такая технология помогала управлять боем в реальном времени, однако на Украине BFT развёртывать не собираются.

Слово stryker в американском английском имеет несколько значений, одно из них — "нападающий". В футболе есть категория центральных нападающих — "лис у ворот" (Fox in the Box), главная задача которых — появиться в нужном месте и в нужное время и технично ударить по мячу. Такая же роль, по всей видимости, отводится и БТР Stryker в наступлении. Однако есть нюансы.

Карта боевых действий на Украине

Во-первых, техника, полученная Киевом, как и в предыдущих случаях, разномастная. И Stryker — не исключение. Координировать её на поле боя будет непросто по целому ряду причин. Обучение личного состава для Stryker началось лишь в конце февраля, и за это время невозможно объяснить все нюансы по управлению машинами, а также по взаимодействию с техникой другого типа. Остальные проблемы — в самих "Страйкерах".

Эта машина создавалась для конфликтов низкой интенсивности, когда у оператора (Армии США) есть тотальное превосходство минимум в двух средах — на земле и в воздухе. ВСУ подобными возможностями похвастаться не могут, а боевые действия на территории Украины характеризуются как "бои высокой интенсивности" с прилётами артиллерийских снарядов, работой РЭБ, авиации и разведкой с дронов. 97 километров в час — высокая скорость, но это если ехать по трассе или твёрдому грунту. С учётом того что украинский фронт — не автобан, а преимущественно тяжёлое бездорожье, колёсная техника теряет там свои преимущества. Она сильно зависит от погодных условий. Если конец апреля и начало мая будут дождливыми, украинскому Генштабу придётся либо передвигать сроки наступления, либо полагаться на случай и гусеничную технику, которой явно недостаточно.

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Другая проблема — в комплектации колёсной техники. В сообщениях ни слова не сказано о том, получат ли ВСУ дополнительные комплекты резины и другие запчасти для таких машин. На бездорожье, даже если погода будет сухая, вероятность поломок американских "Страйкеров" значительно возрастёт, а в условиях интенсивного боя они неизбежно понесут урон.

В послужном списке этих БТР иракская и афганская кампании США, при этом информацию по потерям Stryker в Ираке американцы до сих пор не опубликовали, а значит, скорее всего, там есть что скрывать. Только за первую неделю сражения в иракском городе Баакуба в 2007-м США потеряли пять таких машин, хотя бронетранспортёры лишь прикрывали пехотные соединения и не вступали в интенсивные бои.

БТР Stryker в боевых действиях в Ираке

Важно помнить и про другое обстоятельство: в Ираке на Stryker уже стояли системы Blue Force Tracking — перед вторжением в Ирак и Афганистан минимум 1200 единиц техники были оснащены датчиками для отслеживания позиций. Также эти машины прикрывались с воздуха вертолётами Apache и самолётами A10. Ничего из этого у американских БТР на Украине не будет. Эксперты отмечают, что БТР Stryker могут быть задействованы ВСУ лишь в условиях городского боя, да и то в качестве вспомогательной техники. А в условиях украинского фронта, протяжённость которого свыше тысячи километров, с его недружелюбным для американской техники ландшафтом и грунтом, они рискуют затеряться, застрять и попасть под огонь артиллерии.

Авторы Евгений Жуков