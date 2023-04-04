В чём опасность новейших танков "Чёрная пантера" на границе с Россией Оглавление Сколько танков есть у Польши Танк "Чёрная пантера": фото, характеристики К2 "Чёрная пантера" против Т-90 Танк "Чёрная пантера": фото, стоимость, боевое применение Эти танки считаются наиболее технологичными среди боевых машин и по большинству параметров превосходят даже немецкие Leopard 2А7. 383653 383653 Танк К2 "Чёрная пантера". Фото © Shutterstock

Польша избавляется от старых танков, сплавляя их Украине. Кандидатов на замену два: американский Abrams и южнокорейский K2 Black Panther (единственный танк четвёртого поколения в мире, принятый на вооружение и производимый серийно).

Сколько танков есть у Польши

2 апреля издание Military Watch сообщило о скором размещении танков K2 Black Panther возле границ РФ. В ближайшие годы армия республики получит тысячу таких машин и обновит свой танкопарк. В начале 2022 года Польша располагала 797 танками: советскими Т-72, PT-91 Twardy и немецкими танками "Леопард-2". В 2022-м она передала Киеву 260 танков Т-72 и 60 PT-91, получив взамен 116 Abrams из 250 обещанных.

Танк Leopard-2. Фото © Shutterstock

— 180 танков K2 с 2026 года и 820 модернизированных танков K2PL в последующие годы поступят на вооружение польской армии, — отметили в Military Watch.

По словам экспертов, южнокорейские танки K2 Black Panther считаются одними из лучших в мире и обычно их сравнивают с Leopard 2 и Abrams M1. Ранее Польша получила от партнёров танки Leopard 2, часть из которых — 14 единиц — передала Киеву. Это также означает постепенный переход Польши на технику нового образца.

Танк "Чёрная пантера": фото, характеристики

К разработке уникального танка корейская компания Hyundai Rotem приступила в 1998 году. Прототипы появились в конце нулевых. Бюджет проекта — 230 млн долларов. К 2018 году выпущено 170 единиц. Сейчас налаживается массовое производство.

K2 получил такую же пушку, как у Leopard 2, — 120-мм гладкоствольное орудие Rheinmetall, которое производится в Корее по немецкой лицензии.

В отличие от "немца", у K2 автомат заряжания такой же, как у французского Leclerc. Это сокращает экипаж до трёх человек и ускоряет перезарядку, приближая машину по скорострельности к российским Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв".

Боекомплект K2 — 40 снарядов, Leopard 2 — 42. Арсенал K2 разнообразнее: помимо кумулятивных HEAT и бронебойных подкалиберных снарядов APFSDS он стреляет снарядами KSTAM. Это нечто среднее между ракетой "Джавелин" и танковым боеприпасом, поражающим цель в верхнюю полусферу.

K2 хорошо защищён. Имеет противоснарядное комбинированное бронирование. На нём динамическая защита NERA (наподобие израильской Trophy), которая есть только на Leopard 2A7+.

Вес танков сопоставим: у 2A4 — 55,15 тонны, у "корейца" — до 55 тонн. Однако за счёт навесной брони последующие "Леопарды" отяжелели более чем на 10 тонн.

Танк K2 с боеприпасами K280 HEAT-MP-T и крупнокалиберными пулемётами K6. Фото © Wikipedia

У K2 немецкий дизель фирмы MTU MB-883 Ka-500 мощностью полторы тысячи лошадиных сил, у "Леопарда" дизель того же производства — МВ 873 Ка-501. Мощность силовых установок сопоставима.

Скорость K2 — 75 км/ч, запас хода — 450 км. Скорость "Леопарда" — 72 км/ч, запас хода — 550 км.

K2 лидирует по электронике. Система информационно-управляющей системы (СИУС) объединила все узлы танка в одну сеть, а боевая информационно-управляющая система (БИУС) автоматизировала управление тактическим звеном, позволяя обмениваться данными онлайн. K2 создан для сетецентричных войн будущего, тогда как автоматика "Леопардов" из XX века. Другое ноу-хау K2 — система управления гидропневматической подвеской ISU, благодаря которой танк ложится на брюхо и стреляет из слепой зоны.

К2 "Чёрная пантера" против Т-90

Поскольку Польша намерена размещать "Чёрную пантеру" вблизи российских границ, уместно сравнить её с основными танками РФ. Возможно, стоило бы сопоставить "корейца" с перспективным танком "Армата", которому он уступает по ряду параметров, но целесообразнее сравнить с российским ОБТ, имеющим богатый опыт.

Защищённость и живучесть K2 и T90M сопоставимы, но "кореец" уступает "россиянину" по числу дополнительных защит. Т90М легче K2 на семь тонн и, имея менее мощный двигатель (1,2 тысячи л.с.), сопоставим по скорости. По запасу хода T-90 превосходит K2 на 100 км.

Танк Т-90. Фото © Wikipedia

По данным Hyundai Rotem, K2 делает до 15 выстрелов в минуту, T-90 — 8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы K2 — до 8 км, у T-90 — до 10 км.

Танк "Чёрная пантера": фото, стоимость, боевое применение

На данный момент "Чёрная пантера" считается самым дорогим серийным танком четвёртого поколения. Он стоит в два раза дороже T-90, который в модернизированной версии обойдётся примерно в 4,3 млн долларов.

Эксперты Military Watch хвалят танк K2 и отдают ему пальму первенства, упуская один важный момент. В отличие от конкурентов, особенно от Т-90, корейская машина ни в одном серьёзном бою ещё не бывала. И это вызывает много вопросов.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, повышенная компьютеризированность K2 призвана повысить живучесть танка, но есть нюанс.

— Практика показывает, что такие сложные системы на поле боя ведут себя неадекватно. Да, Южная Корея шла по каким-то своим лекалам, но у меня вопрос: "Где она воевала для того, чтобы получить необходимый боевой опыт для создания ОБТ?" Я приведу другой пример: последняя модификация танка Abrams очень навороченная, однако хуситы нашли его слабые стороны — и электроника не помогла, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, электроника даёт информативность, но на поле боя она может оказаться излишней.

Танк К2 "Чёрная пантера". Фото © Wikipedia

— Пока что это "танк-теоретик". Мы видим, что в теории это "супертанк", но на полигоне можно всё показать на пять с плюсом, а на поле боя это может оказаться двойка с минусом. По рекламе этот танк — просто фантастика, а как поведёт себя в бою — никто не знает, — отметил Алексей Леонков.

Одна из самых сложных проблем K2 — ремонт в полевых условиях. Современная подвеска In-arm Suspension Unit, где каждый элемент управляется отдельно и гасит отдачу выстрела, требует сложного ремонта. Если танк получит повреждение подвески, вероятность потери K2 кратно возрастает. Учитывая тот факт, что цена K2 доходит до восьми-десяти миллионов долларов, воевать на "машине будущего" может быть накладно для любой армии мира.

Авторы Евгений Жуков