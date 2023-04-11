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11 апреля, 00:55

В США засомневались в успехе контрнаступления Украины

WP: США не верят в успех контрнаступления ВСУ из-за проблем с комплектованием

Соединённые Штаты Америки не верят, что украинская армия добьётся успехов в результате ранее анонсированного контрнаступления. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети документы американской разведки.

"Проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ВСУ значительно не оправдают первоначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной", — пишет газета.

В материале указано, что в обнародованных документах с грифом "совершенно секретно" говорится о недостаточном формировании сил и обеспечения украинской армии. Это, по мнению авторов, свидетельствует о том, что наступление ВСУ приведёт лишь к "скромным территориальным приобретениям".

ВСУ указали на провал контрнаступления из-за брошенных в "артёмовскую мясорубку" элитных войск

ВСУ указали на провал контрнаступления из-за брошенных в "артёмовскую мясорубку" элитных войск

Газета подчёркивает, что опубликованная в данных документах информация противоречит той, которую транслирует американский президент Джо Байден. Эксперты считают, что этот факт придаст большей смелости критикам, которые подталкивают США И НАТО к мирному урегулированию конфликта. Документ с оценкой сил и ресурсов украинских войск, по всей вероятности, был составлен агентурной и радиотехнической разведкой. Также авторы усмотрели в нём след ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Лайф напоминает, что 7 апреля газета The New York Times сообщила: Пентагон начал расследование утечки в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. Также там нашли приказ американским пилотам держаться подальше от Крыма и данные о слежке спецслужб США за украинским президентом Владимиром Зеленским.

Чёрные контуры отступления: на какие проблемы ВСУ указывают западные СМИ

Чёрные контуры отступления: на какие проблемы ВСУ указывают западные СМИ

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Unsplash

Оксана Попова
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