В США засомневались в успехе контрнаступления Украины

Соединённые Штаты Америки не верят, что украинская армия добьётся успехов в результате ранее анонсированного контрнаступления. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети документы американской разведки.

"Проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ВСУ значительно не оправдают первоначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной", — пишет газета.

В материале указано, что в обнародованных документах с грифом "совершенно секретно" говорится о недостаточном формировании сил и обеспечения украинской армии. Это, по мнению авторов, свидетельствует о том, что наступление ВСУ приведёт лишь к "скромным территориальным приобретениям".