США шпионили за Зеленским, пишут СМИ

По данным журналистов, в отчёте, базирующемся на основе данных радиотехнической разведки США, говорится, что Зеленский предлагал в конце февраля "нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников, так как Украина не имеет оружия дальнего радиуса действия. CNN считает, что именно эти сведения могли стать причиной публичных заявлений руководства Соединённых Штатов о нежелании отправлять Киеву дальнобойное оружие из-за опасений, что оно может быть использовано для ударов по территории России.