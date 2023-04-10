ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 07:28

США шпионили за Зеленским, пишут СМИ

CNN: Утечка секретных документов Пентагона вскрыла шпионаж США за Зеленским

Спецслужбы США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть.

"Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским", — отмечает телеканал.

По данным журналистов, в отчёте, базирующемся на основе данных радиотехнической разведки США, говорится, что Зеленский предлагал в конце февраля "нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников, так как Украина не имеет оружия дальнего радиуса действия. CNN считает, что именно эти сведения могли стать причиной публичных заявлений руководства Соединённых Штатов о нежелании отправлять Киеву дальнобойное оружие из-за опасений, что оно может быть использовано для ударов по территории России.

Киев изменил "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

Киев изменил "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

Источник CNN, близкий к Зеленскому, заявил, что не удивлён этой ситуацией. По его словам, это было ожидаемо. Вместе с тем подчёркивается, что украинские чиновники глубоко опечалены утечкой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние украинской армии и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных, назвав их фотошопом. Тем не менее Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании Ставки верховного главнокомандующего. В свою очередь, газета The Washington Post заявила о панике в американском Минобороны из-за утечки.

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров