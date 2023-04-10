США шпионили за Зеленским, пишут СМИ
CNN: Утечка секретных документов Пентагона вскрыла шпионаж США за Зеленским
Спецслужбы США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть.
"Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским", — отмечает телеканал.
По данным журналистов, в отчёте, базирующемся на основе данных радиотехнической разведки США, говорится, что Зеленский предлагал в конце февраля "нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников, так как Украина не имеет оружия дальнего радиуса действия. CNN считает, что именно эти сведения могли стать причиной публичных заявлений руководства Соединённых Штатов о нежелании отправлять Киеву дальнобойное оружие из-за опасений, что оно может быть использовано для ударов по территории России.
Источник CNN, близкий к Зеленскому, заявил, что не удивлён этой ситуацией. По его словам, это было ожидаемо. Вместе с тем подчёркивается, что украинские чиновники глубоко опечалены утечкой.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние украинской армии и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных, назвав их фотошопом. Тем не менее Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании Ставки верховного главнокомандующего. В свою очередь, газета The Washington Post заявила о панике в американском Минобороны из-за утечки.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky