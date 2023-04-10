ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 05:09

Киев изменил "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

CNN: Киев изменил военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона

Киев поменял "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, в которых описывалось состояние Вооружённых сил Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому.

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", — утверждает телеканал.

В США допускают, что утёкшие в Сеть секретные документы о ВСУ могли подделать

В США допускают, что утёкшие в Сеть секретные документы о ВСУ могли подделать

В чём заключается смена планов и какого масштаба изменения, CNN не уточняет.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых материалах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных сведений, назвав их фотошопом. Тем не менее Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. В свою очередь, газета The Washington Post заявила о панике в американском Минобороны из-за утечки.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров