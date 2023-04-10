Киев изменил "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ
CNN: Киев изменил военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона
Киев поменял "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов, в которых описывалось состояние Вооружённых сил Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому.
"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", — утверждает телеканал.
В чём заключается смена планов и какого масштаба изменения, CNN не уточняет.
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых материалах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных сведений, назвав их фотошопом. Тем не менее Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. В свою очередь, газета The Washington Post заявила о панике в американском Минобороны из-за утечки.
ТАСС / AP