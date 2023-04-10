В США допускают, что утёкшие в Сеть секретные документы о ВСУ могли подделать

В США допускают, что попавшие в Интернет документы о состоянии украинской армии и планах НАТО по её укреплению могли быть подделаны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

"Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка в США, поскольку многие документы были только в руках США", — пояснил в интервью агентству бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой.