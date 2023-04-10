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10 апреля, 00:50

В США допускают, что утёкшие в Сеть секретные документы о ВСУ могли подделать

Reuters: В США допустили поддельность попавших в Сеть секретных документов

В США допускают, что попавшие в Интернет документы о состоянии украинской армии и планах НАТО по её укреплению могли быть подделаны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

"Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка в США, поскольку многие документы были только в руках США", — пояснил в интервью агентству бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой.

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Два американских чиновника не исключили, что документы были подделаны, чтобы ввести в заблуждение спецслужбы относительно их происхождения. Эти действия преследовали цель распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб безопасности Штатов. В одном из документов, датированном 23 февраля, подробно объясняется, что украинские системы ПВО С-300 будут исчерпаны к 2 мая при нынешних темпах использования.

Напомним, ранее газета The New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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