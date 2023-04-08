В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только

В Сеть утекла новая партия якобы секретных документов США о военной ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, в соцсетях появились такие "секретные документы" Соединённых Штатов не только по Украине. Некоторые файлы, опубликованные в том числе в "Твиттере", касаются Ближнего Востока и Китая. По подсчётам газеты, в сумме это уже более 100 документов.