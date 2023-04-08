В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только
NYT: В Сеть утекла новая партия "секретных документов" США по Украине
В Сеть утекла новая партия якобы секретных документов США о военной ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Как отмечает издание, в соцсетях появились такие "секретные документы" Соединённых Штатов не только по Украине. Некоторые файлы, опубликованные в том числе в "Твиттере", касаются Ближнего Востока и Китая. По подсчётам газеты, в сумме это уже более 100 документов.
Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.
Flickr / ministryofdefenceua