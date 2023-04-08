В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только

В Сеть утекла новая партия якобы секретных документов США о военной ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, в соцсетях появились такие "секретные документы" Соединённых Штатов не только по Украине. Некоторые файлы, опубликованные в том числе в "Твиттере", касаются Ближнего Востока и Китая. По подсчётам газеты, в сумме это уже более 100 документов.

Один из документов якобы является картой с расстановкой сил вокруг Артёмовска (украинское название города — Бахмут). На некоторых бумагах есть маркировка, что они не должны попасть в руки представителя какой-либо другой страны.

Опрошенные NYT аналитики говорят, что эта масштабная утечка может нанести большой ущерб властям. Один из собеседников издания назвал её "кошмаром для "Пяти глаз", то есть для разведывательного альянса, в который кроме США также входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.