В Кремле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона по Украине

У России нет сомнений в том, что США и НАТО вовлечены в украинский конфликт. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об утечке из Пентагона секретных документов по Украине.

"У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. Мы следим за этим процессом. Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации", — сказал он в эфире американского телеканала CNN.