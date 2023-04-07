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Регион
Опубликовано 7 апреля 2023, 14:09
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В Кремле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона по Украине

Песков: У РФ нет сомнений в вовлечённости США в конфликт на Украине

У России нет сомнений в том, что США и НАТО вовлечены в украинский конфликт. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об утечке из Пентагона секретных документов по Украине.

"У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. Мы следим за этим процессом. Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации", сказал он в эфире американского телеканала CNN.

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Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.

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Александра Вишнякова
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