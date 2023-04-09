В секретных данных Пентагона нашли приказ пилотам держаться подальше от Крыма

Газета The Washington Post проанализировала попавшие в Сеть секретные документы Пентагона и сделала интересный вывод относительно Крыма. Так, судя по всему, министр обороны США Ллойд Остин приказал американским военным держаться подальше от территории полуострова, а именно: не подлетать ближе чем на 80 километров.

На одном из "слитых" материалов — карта Чёрного моря с указанием территорий, где могут летать разведывательные аппараты. Их границы "в соответствии с международным правом" начинаются примерно в 19,3 километра от побережья Крыма, пишет газета. Привлекла внимание журналистов линия на карте в 80,4 километра от полуострова с пометкой SECDEF Directed Standoff – данная подпись может говорить об указании шефа Пентагона американским пилотам держаться на этом удалении от территории Крыма.