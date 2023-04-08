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8 апреля, 08:52

ПВО в Крыму сбила над Феодосией ракету, запущенную с Украины

Аксёнов: Над Феодосией в Крыму сбили ракету, запущенную с Украины

Российские военные сбили ракету Вооружённых сил Украины, которая пролетала над крымской Феодосией. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Населённый пункт расположен на востоке полуострова.

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", — говорится в посте.

  • След от работы ПВО в районе Феодосии. Фото © VK / Типичный Донецк
    След от работы ПВО в районе Феодосии. Фото © VK / Типичный Донецк
  • След от работы ПВО в районе Феодосии. Фото © VK / Типичный Донецк
    След от работы ПВО в районе Феодосии. Фото © VK / Типичный Донецк

След от работы ПВО в районе Феодосии. Фото © VK / Типичный Донецк

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Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил в телеграм-канале, что в Феодосийском регионе сработали системы ПВО.

Аксёнов назвал Крым "фетишем для современных нацистов"

Аксёнов назвал Крым "фетишем для современных нацистов"

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинскую "гвардию наступления" ждёт печальная участь в случае попытки захватить полуостров и республики Донбасса. По словам парламентария, у националистов нет никаких шансов.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Светлана Оперук
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