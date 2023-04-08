ПВО в Крыму сбила над Феодосией ракету, запущенную с Украины

Российские военные сбили ракету Вооружённых сил Украины, которая пролетала над крымской Феодосией. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Населённый пункт расположен на востоке полуострова.

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", — говорится в посте.





Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил в телеграм-канале, что в Феодосийском регионе сработали системы ПВО.