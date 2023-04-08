ПВО в Крыму сбила над Феодосией ракету, запущенную с Украины
Аксёнов: Над Феодосией в Крыму сбили ракету, запущенную с Украины
Российские военные сбили ракету Вооружённых сил Украины, которая пролетала над крымской Феодосией. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Населённый пункт расположен на востоке полуострова.
"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", — говорится в посте.
Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил в телеграм-канале, что в Феодосийском регионе сработали системы ПВО.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинскую "гвардию наступления" ждёт печальная участь в случае попытки захватить полуостров и республики Донбасса. По словам парламентария, у националистов нет никаких шансов.
ТАСС / Минобороны РФ