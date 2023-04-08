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8 апреля, 05:53

Аксёнов назвал Крым "фетишем для современных нацистов"

Аксёнов: Крым всегда был ключом к Черноморскому региону и желанным трофеем

Крым всегда был ключом к Черноморскому региону и желанным трофеем для врагов. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов в заявлении, которое приурочено к 79-й годовщине начала Крымской наступательной операции Советской армии.

Восьмого апреля 1944 года силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии перешли в наступление. Советским солдатам потребовалось около месяца, чтобы полностью освободить Крым от немецко-фашистских захватчиков.

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"Наш полуостров всегда был ключом к Черноморскому региону и желанным трофеем для наших врагов. По воспоминаниям маршала Василевского, гитлеровцы "цеплялись за Крым до последней возможности". Для современных нацистов полуостров — тоже фетиш. Им не даёт покоя успех Крымской весны", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время крымчане вновь "сражаются за Родину, за жизнь и справедливость". Как указал Аксёнов, "нацистскую уродину снова ждёт сокрушительный разгром", а Крым навсегда останется неотъемлемой частью России.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что считает оптимальным вариантом урегулирования конфликта на Украине обеспечение её регионов возможностью выбирать свою политическую судьбу.

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ТАСС / Михаил Метцель

Иван Косицын
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