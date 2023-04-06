Переговоры с Украиной по статусу Крыма исключены, если они и состоятся, то только на условиях России. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

"Их самоуверенность и наглость поражают. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями", — сказал он.

По словам депутата, Россия ответит сокрушительным ударом на попытки ВСУ посягнуть на её территории. Шеремет также подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский решения не принимает, все его действия согласованы с властями США. Как он указал, киевский режим может дальше заниматься аутотренингом, внушая себе несбыточную мечту вернуть Крым, но в реальности их ждёт жёсткий отпор. И если даже переговоры состоятся, продолжил парламентарий, то исключительно на условиях России.

"А это полная деоккупация всей оставшейся территории Украины от нацистского режима, денацификация и сдача Зеленского в плен", — добавил Шеремет.