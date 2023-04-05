В ДНР назвали невыполнимым план Киева по захвату Крыма

Эшелонированная российская оборона, а также неготовность Украины с технической точки зрения делают невозможным наступление Киева на Крым. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Во-первых, чтобы взять Крым — до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова", — пояснил Гагин в эфире телеканала "Россия-1".

Советник врио главы ДНР добавил, что Украина не готова и к морским десантам на полуостров, потому что у неё нет для этого технических средств. Поэтому добраться в Крым можно только пешком или на технике, однако ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно.