В ДНР назвали невыполнимым план Киева по захвату Крыма
Советник Пушилина Гагин назвал план Украины по взятию Крыма невыполнимым
Эшелонированная российская оборона, а также неготовность Украины с технической точки зрения делают невозможным наступление Киева на Крым. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Во-первых, чтобы взять Крым — до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова", — пояснил Гагин в эфире телеканала "Россия-1".
Советник врио главы ДНР добавил, что Украина не готова и к морским десантам на полуостров, потому что у неё нет для этого технических средств. Поэтому добраться в Крым можно только пешком или на технике, однако ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинскую "гвардию наступления" ждёт печальная участь в случае попытки захватить полуостров и республики Донбасса. По словам парламентария, шансов у националистов никаких нет.
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