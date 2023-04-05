Командир "Ахмата" обрёк на провал план ВСУ по захвату Крыма тремя армейскими корпусами

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал намерения украинских властей по захвату Крыма сверхъестественными. По его словам, Киев скопил всего три армейских корпуса, которых явно недостаточно для воплощения наполеоновских планов.

"Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

По словам командира "Ахмата", в настоящее время ведутся разговоры о том, что Украина собрала примерно 60 тысяч человек. Алаудинов считает, что для закрепления она должна иметь почти такое же количество сил и средств. Помощник Рамзана Кадырова полагает, что собранными тремя армейскими корпусами Киев может ударить лишь на каком-то одном участке фронта.

"Мы это воспринимаем серьёзно. Этот участок будет в очень большом напряжении, нашим силам придётся хорошо напрячься. Но эти силы недостаточны, чтобы сделать какой-то серьёзный перелом [в конфликте]. В конечном итоге для Украины это будут последние силы и средства, которые она сможет собрать как государство, чтобы нам противопоставить", — указал Алаудинов.

Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что перевес России в воздухе настолько мощный, что можно считать, что РФ ещё и не задействовала свои ВКС.