"Смеёмся": Сенатор от Крыма ответил на угрозы Киева атаковать полуостров

Жители Крыма относятся с иронией к периодическим заявлениям из Киева о том, что украинская армия намерена атаковать полуостров. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Он рассказал, что общается с крымчанами постоянно — половину рабочего времени проводит на полуострове.

"С иронией воспринимают все. Смеёмся над этими угрозами. Я понимаю, что эти угрозы являются признаком слабости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и Севастополь переименовывать собирается, и мост разрушать, и экзекуции устраивать. Он понимает, что любое движение в сторону Крыма встретит сопротивление миллиона крымчан?" — рассказал Цеков порталу Ura.ru.

При этом сенатор отметил, что в Крыму не снижается уровень деловой активности: по всей территории полуострова ведётся строительство. Так, чтобы выдержать курортный сезон "на неплохом уровне" и ввиду того, что не летают самолёты, запускаются дополнительные поезда из разных городов России. Показателем он назвал и стабильность цен на недвижимость.

"Можно посмотреть на цены на недвижимость. Если бы были большие переживания по тому, что происходит на Украине, то цены бы упали, а они сохраняются на уровне", — сказал Цеков.