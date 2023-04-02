На Украине придумали план по "деоккупации" Крыма

На Украине рассказали о плане по "деоккупации" Крыма, который состоит из 12 пунктов, включая переименование Севастополя, люстрацию и "снос" Крымского моста. Его автором является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов. В соцсетях он сообщил, что предлагает переименовать Севастополь в "Объект номер 6", а "позже, к примеру, в Ахтиар".

"Введение люстрации, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией", — отметил Данилов.

По его словам, "снос Крымского моста — очередной шаг, за ним идёт введение программы "детоксикации" от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны". Как указал Данилов, транспортный переход в городе Керчи необходимо демонтировать для обеспечения полной "свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".