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2 апреля, 09:39

На Украине придумали план по "деоккупации" Крыма

Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь в "Объект номер 6"

На Украине рассказали о плане по "деоккупации" Крыма, который состоит из 12 пунктов, включая переименование Севастополя, люстрацию и "снос" Крымского моста. Его автором является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов. В соцсетях он сообщил, что предлагает переименовать Севастополь в "Объект номер 6", а "позже, к примеру, в Ахтиар".

"Введение люстрации, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией", — отметил Данилов.

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По его словам, "снос Крымского моста — очередной шаг, за ним идёт введение программы "детоксикации" от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны". Как указал Данилов, транспортный переход в городе Керчи необходимо демонтировать для обеспечения полной "свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".

Ранее глава Парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что переломный момент в вооружённом конфликте на Украине наступит в этом году, а закончится там всё полной потерей "киевской хунтой" власти.

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Иван Косицын
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