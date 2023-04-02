"Отчитаться перед хозяевами": В Крыму предположили, зачем Украина атакует полуостров беспилотниками
Константинов: Атаки беспилотников на Крым не приносят Украине военной выгоды
Киев старается вызвать беспокойство у россиян, когда направляет БПЛА в атаку на гражданскую инфраструктуру Крыма. Военной выгоды такие действия не приносят. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Всё это нужно, чтобы внутри самой России посеять неуверенность у людей, а самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги. Мол, мы воруем не всё, что вы нам посылаете, ещё вот есть чему летать или плыть. Потому что какой-то серьёзной военной или какой-то другой выгоды в этих их атаках нет", — сказал ТАСС Константинов.
Он также заявил, что противник активен не только в Крыму: БПЛА посылаются также в Тульскую, Брянскую области. Киев ищет объекты, по которым можно нанести удар, не подвергнув себя большому риску.
Ранее произошла атака беспилотников на Джанкой. Один БПЛА был сбит над техникумом, ещё несколько — над жилыми кварталами. В СК заявили, что целью являлись гражданские объекты. Дроны с нарисованными на них мемами были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В итоге пострадал 33-летний мужчина, находившийся в магазине, на который упали обломки.
Wikipedia / DiscoverWithDima