Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 04:40

"Отчитаться перед хозяевами": В Крыму предположили, зачем Украина атакует полуостров беспилотниками

Константинов: Атаки беспилотников на Крым не приносят Украине военной выгоды

Киев старается вызвать беспокойство у россиян, когда направляет БПЛА в атаку на гражданскую инфраструктуру Крыма. Военной выгоды такие действия не приносят. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

"Всё это нужно, чтобы внутри самой России посеять неуверенность у людей, а самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги. Мол, мы воруем не всё, что вы нам посылаете, ещё вот есть чему летать или плыть. Потому что какой-то серьёзной военной или какой-то другой выгоды в этих их атаках нет", — сказал ТАСС Константинов.

Он также заявил, что противник активен не только в Крыму: БПЛА посылаются также в Тульскую, Брянскую области. Киев ищет объекты, по которым можно нанести удар, не подвергнув себя большому риску.

БПЛА неудачно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области

БПЛА неудачно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области

Ранее произошла атака беспилотников на Джанкой. Один БПЛА был сбит над техникумом, ещё несколько — над жилыми кварталами. В СК заявили, что целью являлись гражданские объекты. Дроны с нарисованными на них мемами были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В итоге пострадал 33-летний мужчина, находившийся в магазине, на который упали обломки.

Обложка ©

Wikipedia / DiscoverWithDima

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров