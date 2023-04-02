"Отчитаться перед хозяевами": В Крыму предположили, зачем Украина атакует полуостров беспилотниками

"Всё это нужно, чтобы внутри самой России посеять неуверенность у людей, а самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги. Мол, мы воруем не всё, что вы нам посылаете, ещё вот есть чему летать или плыть. Потому что какой-то серьёзной военной или какой-то другой выгоды в этих их атаках нет", — сказал ТАСС Константинов.