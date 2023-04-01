Глава парламента Крыма: Победа России предопределена
Константинов заявил, что переломный момент в конфликте на Украине будет в этом году
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что переломный момент в вооружённом конфликте на Украине наступит в этом году, а закончится там всё полной потерей "киевской хунтой" власти.
"Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили", — приводит РИА "Новости" слова политика.
Константинов считает, что конфликт приведёт к восстановлению контроля России над её историческими территориями.
"И тут многое совпадёт: и наши усилия, работа нашей армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи", — сказал Константинов и уточнил, что уверенность в этом ему даёт общение с бойцами на передовой.
Как сообщал Лайф, ранее американский генерал, глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что в ближайшей перспективе Украине не удастся вытеснить российские силы и восстановить контроль над утраченными территориями.