ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2023, 04:51

Глава парламента Крыма: Победа России предопределена

Константинов заявил, что переломный момент в конфликте на Украине будет в этом году

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что переломный момент в вооружённом конфликте на Украине наступит в этом году, а закончится там всё полной потерей "киевской хунтой" власти.

"Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Константинов считает, что конфликт приведёт к восстановлению контроля России над её историческими территориями.

"И тут многое совпадёт: и наши усилия, работа нашей армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи", — сказал Константинов и уточнил, что уверенность в этом ему даёт общение с бойцами на передовой.

Власти Крыма расширят национализацию имущества украинских олигархов
Власти Крыма расширят национализацию имущества украинских олигархов

Как сообщал Лайф, ранее американский генерал, глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что в ближайшей перспективе Украине не удастся вытеснить российские силы и восстановить контроль над утраченными территориями.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar