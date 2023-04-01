Власти Крыма расширят национализацию имущества украинских олигархов
Константинов: В Крыму расширят национализацию имущества украинских олигархов
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона вскоре расширят список принадлежащих украинским олигархам предприятий и объектов недвижимости, которые будут национализированы.
"Сейчас идёт активная работа, в ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы", — приводит ТАСС слова спикера.
Он пояснил, что антитеррористическая комиссия продолжает выявлять имущество недружественных России украинских олигархов. Власти Крыма пока не готовы раскрывать, что там уже нашли. Когда будет сформирован перечень, его обнародуют.
Напомним, в Крыму в ноябре прошлого года уже национализировали имущество украинских олигархов. В списке было более 130 объектов. Также известно, что будут изъяты активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка.
ТАСС / Сергей Мальгавко