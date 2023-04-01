Власти Крыма расширят национализацию имущества украинских олигархов

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона вскоре расширят список принадлежащих украинским олигархам предприятий и объектов недвижимости, которые будут национализированы.

"Сейчас идёт активная работа, в ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы", — приводит ТАСС слова спикера.