Пентхаус рядом с дворцом: Стало известно, сколько может стоить квартира Зеленского в Крыму

Просторный пентхаус в ЖК "Император" в крымском посёлке Ливадия с видом на море, горы и лес, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому, может стоить порядка 130 миллионов рублей. По крайней мере именно по такой цене продаётся соседняя квартира.

Убранство этажей в ЖК "Император" в крымском посёлке Ливадия. Фото © kp.ru / Александра Тимощенко

Об этом пишет "КП Крым" со ссылкой на анонимный источник. Этот пентхаус Зеленский вместе с женой приобрели в 2013 году. Основательно отдохнуть в нём семейная пара не успела. Сначала долго делали ремонт, потом случился Майдан, а после этого Крым перешёл в состав России.

Вид с террасы пентхауса Зеленского в ЖК "Император" в крымском посёлке Ливадия. Фото © kp.ru / Александра Тимощенко

Пляж находится совсем рядом с домом, пишет издание. А в 150 метрах за парком располагается Ливадийский дворец. Дом с его позолоченными карнизами, белыми колоннами, парадной лестницей, статуями античных богинь на фасаде очень похож на музей, отмечает автор материала. У Зеленского самая большая терраса в доме.

Специалисты по объекту недвижимости, которые предпочли не разглашать своих имён, озвучили примерную стоимость квартиры — 130 миллионов рублей, хотя ранее Зеленский в своей декларации оценил собственность всего в 2,6 миллиона рублей. По словам экспертов, квартира год назад была выставлена на продажу, однако сейчас риелторы никого не впускают в жильё.

"В пентхаусе Елены Зеленской сейчас нельзя жить, и продать эту недвижимость тоже нельзя. К сожалению, больше я вам сказать ничего не смогу, так как это закрытая информация", — рассказал собеседник издания.