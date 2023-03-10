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10 марта, 05:56

Аксёнов рассказал, что будет с квартирой Зеленского в Крыму

Аксёнов: Квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным семьям

Квартира украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным семьям из Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что объект "обездвижен", а также добавил, что крымские власти в первую очередь стремятся национализировать те объекты, которые "приносят доход врагу".

"Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим — это без вариантов. Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям будет передана", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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Напомним, ещё осенью 2022 года глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать объекты, которые принадлежат Киеву. Уточнялось, что в собственность республики также может перейти крымская вилла президента Украины Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия под Ялтой. В ноябре глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что по этому вопросу работает Антитеррористическая комиссия.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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