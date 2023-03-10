Аксёнов рассказал, что будет с квартирой Зеленского в Крыму

Квартира украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным семьям из Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что объект "обездвижен", а также добавил, что крымские власти в первую очередь стремятся национализировать те объекты, которые "приносят доход врагу".

"Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим — это без вариантов. Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям будет передана", — сказал он в интервью РИА "Новости".