Аксёнов рассказал, что будет с квартирой Зеленского в Крыму
Аксёнов: Квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным семьям
Квартира украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным семьям из Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
Он подчеркнул, что объект "обездвижен", а также добавил, что крымские власти в первую очередь стремятся национализировать те объекты, которые "приносят доход врагу".
"Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим — это без вариантов. Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям будет передана", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Напомним, ещё осенью 2022 года глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать объекты, которые принадлежат Киеву. Уточнялось, что в собственность республики также может перейти крымская вилла президента Украины Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия под Ялтой. В ноябре глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что по этому вопросу работает Антитеррористическая комиссия.
ТАСС / Zuma