Американский генерал усомнился в способности Украины отвоевать территории
Марк Милли заявил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть территории
В ближайшей перспективе Украине не удастся вытеснить российские силы и восстановить контроль над утраченными территориями. Такое мнение высказал глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
"Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года", — сказал он в интервью изданию Defence One, отвечая на соответствующий вопрос.
Как рассказывал Лайф, ранее Милли заявил, что Украине стоит подумать о начале переговоров с Россией об урегулировании конфликта, поскольку на поле боя Киеву будет очень непросто добиться военной победы. Эти его слова, по данным СМИ, не оценили в Белом доме.
ТАСС \ AP \ Andrew Caballero-Reynold