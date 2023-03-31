Американский генерал усомнился в способности Украины отвоевать территории

В ближайшей перспективе Украине не удастся вытеснить российские силы и восстановить контроль над утраченными территориями. Такое мнение высказал глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года", — сказал он в интервью изданию Defence One, отвечая на соответствующий вопрос.