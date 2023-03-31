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31 марта, 20:25

Американский генерал усомнился в способности Украины отвоевать территории

Марк Милли заявил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть территории

В ближайшей перспективе Украине не удастся вытеснить российские силы и восстановить контроль над утраченными территориями. Такое мнение высказал глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года", — сказал он в интервью изданию Defence One, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как рассказывал Лайф, ранее Милли заявил, что Украине стоит подумать о начале переговоров с Россией об урегулировании конфликта, поскольку на поле боя Киеву будет очень непросто добиться военной победы. Эти его слова, по данным СМИ, не оценили в Белом доме.

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ТАСС \ AP \ Andrew Caballero-Reynold

Андрей Григорьев
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