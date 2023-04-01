"Шансов нет": В Крыму ответили на заявление Украины о готовности захватить полуостров

Печальная участь ждёт украинскую "гвардию наступления" в случае попытки захватить Крым и республики Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

"Шансов у националистов никаких нет. Их так называемую гвардию наступления ждёт печальная участь. Попытка наступления обернётся для украинских войск самоубийством", — сказал он.

По словам депутата, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны, а любые попытки ВСУ прорваться через неё будут купированы и обернуться для украинских войск огромными потерями. В результате эти действия Киева лишь приблизят Москву к победе и денацификацию Украины.

Так Шеремет ответил на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона о создании восьми бригад "гвардии наступления" и "готовности к активным наступательным мероприятиям". А 3 февраля министр сообщил, что целью формирования таких штурмовых бригад является захват Крыма и Донбасса. Его слова приводила пресс-служба Нацполиции Украины в телеграм-канале.