В Крыму предрекли катастрофу для Украины в случае прорыва к Азовскому морю

"Их по многим обстоятельствам ждёт военная катастрофа. Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артёмовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто", — указал он в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что украинская сторона очень много говорит о "контрнаступлении".