В Крыму предрекли катастрофу для Украины в случае прорыва к Азовскому морю
Константинов: Попытка Украины прорваться к Азовскому морю обернётся для неё катастрофой
Попытки украинской армии пойти в контрнаступление и выйти к Азовскому морю обернутся для Киева военной катастрофой. Так считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Их по многим обстоятельствам ждёт военная катастрофа. Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артёмовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто", — указал он в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что украинская сторона очень много говорит о "контрнаступлении".
По словам Константинова, мирные переговоры с нынешними киевскими властями недопустимы. Он уточнил, что власть на Украине необходимо сменить.
Ранее Лайф писал, что над Чёрным морем вблизи Крыма кружил британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Самолёт-шпион летел в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Британии.
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