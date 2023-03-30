Громкие звуки в Севастополе объяснили

Жителей Севастополя предупредили о плановом уничтожении большого количества боеприпасов времён Великой Отечественной. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться громких звуков — в городе всё спокойно.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времён ВОВ. Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее", — написал он в телеграм-канале.