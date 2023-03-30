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30 марта, 12:06

Громкие звуки в Севастополе объяснили

Развожаев предупредил о плановом уничтожении боеприпасов времён ВОВ в Севастополе

Жителей Севастополя предупредили о плановом уничтожении большого количества боеприпасов времён Великой Отечественной. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться громких звуков — в городе всё спокойно.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времён ВОВ. Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее", — написал он в телеграм-канале.

В Крыму рассказали, что за беспилотник был сбит над полем

В Крыму рассказали, что за беспилотник был сбит над полем

А накануне, 29 марта, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Симферопольском районе был сбит беспилотник. Дрон упал в поле, никто не пострадал.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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