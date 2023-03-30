Громкие звуки в Севастополе объяснили
Развожаев предупредил о плановом уничтожении боеприпасов времён ВОВ в Севастополе
Жителей Севастополя предупредили о плановом уничтожении большого количества боеприпасов времён Великой Отечественной. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться громких звуков — в городе всё спокойно.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времён ВОВ. Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее", — написал он в телеграм-канале.
А накануне, 29 марта, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Симферопольском районе был сбит беспилотник. Дрон упал в поле, никто не пострадал.
ТАСС / Сергей Мальгавко