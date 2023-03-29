В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле
Аксёнов сообщил о сбитом в Крыму беспилотнике
В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле. Фото © Официальный Telegram-канал главы Республики Крым
В Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник, дрон упал в поле. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.
А накануне, 28 марта, обломки беспилотника обнаружил житель деревни Свитино Вороновского поселения в Новой Москве. На неожиданную находку он наткнулся, когда гулял с собакой. Лайф публиковал фото дрона.