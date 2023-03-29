Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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29 марта, 15:22

В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле

Аксёнов сообщил о сбитом в Крыму беспилотнике

<p>В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле. Фото © <a href="https://t.me/Aksenov82/2298" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный Telegram-канал главы Республики Крым</a></p>

В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле. Фото © Официальный Telegram-канал главы Республики Крым

В Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник, дрон упал в поле. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации", написал он в телеграм-канале.

Беспилотник в цветах флага Украины, упавший в Новой Москве, оказался "пустым"

Беспилотник в цветах флага Украины, упавший в Новой Москве, оказался "пустым"

А накануне, 28 марта, обломки беспилотника обнаружил житель деревни Свитино Вороновского поселения в Новой Москве. На неожиданную находку он наткнулся, когда гулял с собакой. Лайф публиковал фото дрона.

Александра Вишнякова
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