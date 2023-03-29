В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле

В Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник, дрон упал в поле. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.