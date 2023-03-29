Беспилотник в цветах флага Украины, упавший в Новой Москве, оказался "пустым"

Беспилотник в цветах украинского флага, который накануне нашли в Новой Москве, был без взрывчатки, об этом сообщает SHOT со ссылкой на первые результаты экспертизы. Специалисты также выяснили, что дрон не мог пролететь больше 250 километров, при этом до границы с Украиной целых 700 км.

Телеграм-канал уточняет, что пенопластово-деревянный корпус самодельного аппарата был "пустой": внутри находился только моторчик с примитивным предохранителем типа тех, которые используются в садовой технике. Длина основания БПЛА — около метра, ширина крыльев — полтора метра.

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT