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29 марта, 14:23

Беспилотник в цветах флага Украины, упавший в Новой Москве, оказался "пустым"

SHOT: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

<p>Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49594?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

Беспилотник в цветах украинского флага, который накануне нашли в Новой Москве, был без взрывчатки, об этом сообщает SHOT со ссылкой на первые результаты экспертизы. Специалисты также выяснили, что дрон не мог пролететь больше 250 километров, при этом до границы с Украиной целых 700 км.

Телеграм-канал уточняет, что пенопластово-деревянный корпус самодельного аппарата был "пустой": внутри находился только моторчик с примитивным предохранителем типа тех, которые используются в садовой технике. Длина основания БПЛА — около метра, ширина крыльев — полтора метра.

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

Специалисты пришли к выводу, что такой дрон не мог пролететь больше 250 километров, а скорость, которую он мог развить, не превышала 80 км/ч. От места обнаружения беспилотника до границы с Украиной — примерно 700 км. Устроившего "диверсию" сейчас ищут.

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Напомним, обломки беспилотника обнаружил житель деревни Свитино в Вороновском поселении в Новой Москве накануне, 28 марта. На неожиданную находку он наткнулся, когда гулял с собакой. Лайф публиковал фото находки.

Александра Вишнякова
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