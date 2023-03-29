Беспилотник в цветах флага Украины, упавший в Новой Москве, оказался "пустым"
SHOT: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки
Беспилотник в цветах украинского флага, который накануне нашли в Новой Москве, был без взрывчатки, об этом сообщает SHOT со ссылкой на первые результаты экспертизы. Специалисты также выяснили, что дрон не мог пролететь больше 250 километров, при этом до границы с Украиной целых 700 км.
Телеграм-канал уточняет, что пенопластово-деревянный корпус самодельного аппарата был "пустой": внутри находился только моторчик с примитивным предохранителем типа тех, которые используются в садовой технике. Длина основания БПЛА — около метра, ширина крыльев — полтора метра.
Специалисты пришли к выводу, что такой дрон не мог пролететь больше 250 километров, а скорость, которую он мог развить, не превышала 80 км/ч. От места обнаружения беспилотника до границы с Украиной — примерно 700 км. Устроившего "диверсию" сейчас ищут.
Напомним, обломки беспилотника обнаружил житель деревни Свитино в Вороновском поселении в Новой Москве накануне, 28 марта. На неожиданную находку он наткнулся, когда гулял с собакой. Лайф публиковал фото находки.